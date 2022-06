Calciomercato: gli scenari della nuova serie A 2022-2023

Dopo la conclusione di questo primo blocco di gare di UEFA Nations League, per gli appassionati di calcio ci sono le news di calciomercato, durante questo periodo di giugno. Sempre nel corso del mese, che segna uno degli stop più brevi per il calcio moderno, verrà a breve pubblicato il calendario per quanto riguarda i campionati di serie A e di B. Si tornerà invece in campo a partire dal prossimo 13 agosto, ma sarà interessante e stimolante capire come verranno composte le rose effettive delle 20 squadre di serie A. A partire dalle neopromosse Monza, Cremonese e Lecce, che per forza di cose dovranno fare un mercato differente rispetto alle altre 17 squadre che compongono la serie A.

Pertanto in termini di fantacalcio un occhio di riguarda deve essere dato proprio alle tre neopromosse, così come alle sette formazioni che sono coinvolte, almeno sulla carta, per la lotta scudetto e le competizioni europee. Il responso finale del campionato 2022-2023 ha riportato in Europa la Fiorentina di Italiano, dopo un’assenza durata cinque stagioni. Torna in Champions League anche il Napoli, dopo due anni in EL. Fuori da ogni competizione l’Atalanta di Gasperini, protagonista di una stagione altalenante e discontinua, per non dire del tutto o quasi deludente. Mercato attivo poi per Juventus, Milan e Inter, alla caccia di colpi succulenti di mercato. Dinamiche che riguardano direttamente gli appassionati di calcio e tifosi, così come gli utenti che seguono il discorso relativo al betting online per il calcio di serie A. Anche per il fantacalcio però gli avvicendamenti avranno il loro bel peso. Senza dubbio i protagonisti delle aste possono essere sempre gli stessi, con i giocatori che però cambiando maglia, dovranno dimostrare e dare di più nella loro nuova squadra.

Mercato attivo e aggressivo per la Juventus che sta puntando a rafforzare tutti i reparti e in particolare quello della difesa e del centrocampo. Un po’ anomalo finora il mercato del Napoli di De Laurentiis che aveva rimandato per molto tempo quella epurazione di cui le testate più autorevoli avevano parlato per lungo tempo. In effetti durante la gestione Ancelotti qualcosa non è andato come doveva, visto che il Napoli è passato dal lottare per il titolo al settimo posto.

Cambiare elementi potrebbe dare all’ambiente nuovi stimoli, anche se ora con il ritorno delle milanesi non sarà scontato nemmeno raggiungere l’obiettivo Champions League. Questo campionato di serie A 2022-2023 si prospetta come uno dei più intensi, equilibrati e combattuti degli ultimi anni, dato che il livello medio si è elevato, visti anche i risultati di piccole e medie squadre come ad esempio Verona, Sassuolo, Empoli e via dicendo. Anche quest’anno abbiamo visto come almeno una delle squadre neopromosse sia stata capace di centrare, seppur all’ultima giornata, la salvezza.

Ci sono poi formazioni come lo Spezia, la Salernitana che devono essere monitorate, visto che hanno dato prova di essere all’altezza della competizione. In particolare l’Empoli di Andreazzoli, durante il girone d’andata ha dimostrato di essere una squadra solida e propositiva. Bisogna quindi vedere come sarà la prossima stagione, ma molto dipenderà anche dal mercato estivo, con una sessione che già si sta dimostrando all’altezza della situazione. Il movimento calcistico per le squadre di club italiane torna a essere quindi di livello medio-alto, nonostante i brutti risultati e le performance tra la selezione di Roberto Mancini e le competizioni europee, con la sola eccezione della Roma di José Mourinho che un po’ a sorpresa ha vinto la prima edizione di Conference League. Tuttavia per quanto riguarda la sessione di mercato estiva, non ci sono ancora stati colpi di mercato in entrata di rilevo per quanto riguarda le prime quattro della classe.