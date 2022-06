Digital transformation in azienda: risorse, strumenti, partner

Nel momento in cui un’azienda si pone l’obiettivo di rivedere alcuni processi interni alla sua gestione, ha la necessità di pensare alle nuove sfide del mercato attuale. È sempre importante, in un contesto di riferimento come quello in cui ci si trova ad operare, mettere in atto un cambiamento nell’organizzazione aziendale che non possa essere considerato limitato, ma che riesca a comprendere strumenti e strategie che hanno a che fare con il digitale e con la possibilità di uno sviluppo tecnologico. Non si tratta di operazioni che possono essere svolte in poco tempo, ma la digital transformation è davvero essenziale per un’azienda, per avere a disposizione gli strumenti adeguati per attuare delle modifiche profonde in tutto ciò che riguarda il marketing e il rapporto con le vendite e con i clienti.

Che cos’è la digital transformation

La digital transformation si potrebbe tradurre in italiano come trasformazione digitale. Si tratta del fatto che le aziende tendono sempre più a mettere in atto delle innovazioni anche nell’adozione di tecnologie importanti che sono disponibili attualmente.

L’impatto delle nuove tecnologie, soprattutto digitali, è molto forte sulla cultura aziendale, tanto da determinarne dei cambiamenti nella struttura organizzativa nel senso della facilitazione. Vengono trasformati il lavoro e i processi e le aziende diventano sempre più coraggiose, perché non hanno più paura del cambiamento.

Si attuano sempre di più politiche che facilitano lo smart working e si rivedono i modelli di business, che adesso diventano in grado di sfruttare i molti benefici delle tecnologie digitali. Tutto questo naturalmente diventa importante anche per la sfera umana, perché i collaboratori e i partner delle aziende possono facilitare il loro lavoro e le risposte ai clienti diventano più veloci e più efficaci.

Gli elementi di cambiamento con la digital transformation

Sono molti i vantaggi che le aziende possono ricavare aprendosi ad una politica di digital transformation. Infatti per esempio possono avere la possibilità di abbandonare l’uso degli archivi cartacei, ma possono sfruttare l’opportunità degli archivi digitali per i documenti. Questo comporta risparmio di risorse, di tempo e di denaro e i documenti archiviati in maniera digitale possono essere consultati anche da remoto.

Le aziende possono sfruttare anche le piattaforme per la comunicazione istantanea, ricorrendo ad alcuni software specifici, come Skype, Google Meet. In questo senso agevolano una comunicazione fluida, potendo organizzare anche riunioni con dipendenti che non si trovano in quel momento in ufficio.

Non dobbiamo inoltre dimenticare i vantaggi per quanto riguarda la fatturazione elettronica, perché è possibile agire in maniera più efficace nell’invio delle fatture e con software specifici creare dei promemoria per ricordarsi tutte le scadenze.

La concentrazione sulla customer experience

Uno degli aspetti più importanti della digital transformation è quello che riguarda la customer experience. Essa ha a che fare con tutti gli aspetti aziendali, perché il miglioramento delle interazioni fra tutti i comparti dell’azienda aiuta il cliente ad avere un’impressione complessiva sicuramente migliorata.

È importante in questo senso il ricorso ai CRM. Infatti, attraverso un’analisi per esempio dei dati e della cronologia dei contatti e delle visite che gli utenti hanno effettuato su un determinato sito, è possibile mettere a punto delle strategie molto precise per offrire agli utenti sempre una comunicazione di qualità.

L’utente viene messo al centro come individuo e si può instaurare un rapporto di comunicazione personalizzato che dovrebbe avere tra i principali riscontri anche l’opportunità di favorire la fidelizzazione.

Uno degli obiettivi importanti della trasformazione digitale è quello di mettere a disposizione una perfetta esperienza, che possa avere come risultato finale quello di rispondere in maniera più precisa alle esigenze e ai bisogni degli utenti.

Infatti il target a cui oggi si riferiscono le aziende, specialmente quando si tratta di vendere prodotti o servizi, è composto da un pubblico molto più attento. Prima di acquistare un prodotto, gli utenti fanno il confronto fra più aziende e fra più canali di acquisto.

In questo senso anche rafforzare la partnership con altri canali di vendita può fare la differenza, perché si dimostra la volontà di offrire possibilità che si basano sul multicanale. Si innesca così un circolo virtuoso che non può lasciare indifferenti, perché, dopo aver acquistato, se la propria esperienza si rivela efficace, l’utente può lasciare anche delle recensioni che influenzeranno gli altri utenti che hanno intenzione di fare lo stesso acquisto.

In tutto questo si deve contare anche che con la digital transformation si possono adeguare i ritmi aziendali con quelli del mercato e si può realizzare un’esperienza che sia veramente competitiva anche nel confronto con la concorrenza.

Tutto questo è possibile anche grazie all’organizzazione interna resa molto più fluida, con cambiamenti operativi favoriti proprio dalla digitalizzazione. L’azienda avrà così la possibilità di perseguire in maniera più precisa la produttività, eliminando i processi ridondanti e monitorando i passaggi per riscontrare eventuali criticità. Allo stesso tempo si può coordinare meglio il lavoro e la produttività e il business dell’azienda non possono che salire.