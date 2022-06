Ferrero premia mille dipendenti anziani: il messaggio del presidente Giovanni

Sono oltre mille i dipendenti Ferrero in tutto il mondo che quest’anno verranno premiati per 25, 30, 35 e 40 anni di anzianità nelle diverse società del gruppo.



"Una delle tradizioni più storiche e radicate della vita professionale dei propri dipendenti – ricorda Ferrero in una nota –. Un’occasione per ricordare un sistema di valori profondi in cui la famiglia Ferrero crede e in cui tutto il Gruppo si riconosce. Un modo per festeggiare la fedeltà dei dipendenti Ferrero che da 25, 30, 35 e 40 anni fanno parte di una grande famiglia allargata".



Per consentire il rispetto delle norme di sicurezza ancora legate al contenimento della pandemia di Covid-19 e rispettare le necessarie cautele a tutela della salute di tutta la comunità, come l’anno scorso la premiazione, tradizionalmente programmata nel mese di giugno, è stata riformulata nei modi e nella forma.



Singole cerimonie si svolgeranno quindi nelle diverse sedi mondiali del Gruppo, a cura dei responsabili delle varie società di appartenenza. Ad Alba la premiazione dei dipendenti anziani si svolgerà come da tradizione alla Fondazione Ferrero e nell’auditorium del Centro Ricerche "Pietro Ferrero".



«In questi anni – si legge nella lettera che il presidente esecutivo Giovanni Ferrero ha indirizzato ai dipendenti premiati – avete vissuto esperienze e sviluppato competenze che sono oggi a disposizione di tutti i nuovi dipendenti, sia del Gruppo Ferrero, sia delle società acquisite. È la vostra esperienza e comprensione della 'ferrerità' che aiuterà a incarnare al meglio il modello Ferrero. Voi sapete come si costruisce un patrimonio da trasmettere, un riferimento costante per le nuove generazioni su cui costruire il proprio sviluppo e quello della nostra azienda per il futuro. Insieme a tutti i 'ferreriani', avete lavorato e sostenuto la nostra azienda di famiglia con l'obiettivo di condividere attraverso i nostri prodotti, momenti di gioia in tutto il mondo».