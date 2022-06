Può Shiba Inu bruciare la sua strada verso 0,001 dollari?

Tuttavia, c'è almeno un motivo di speranza. Sempre più possessori di Shiba Inu stanno bruciando i loro gettoni. Riuscirà Shiba Inu a bruciare la sua strada verso 0,001 dollari?

Una risposta facile

C'è una risposta facile a questa domanda: Sì. Assolutamente, positivamente, innegabilmente sì. Shiba Inu può certamente bruciare la sua strada verso 0,001 dollari. Il percorso per raggiungere l'obiettivo è straordinariamente semplice.

Basta osservare le leggi economiche della domanda e dell'offerta. Sebbene esistano diverse leggi, quella rilevante, in questo caso, è che se l'offerta di qualcosa diminuisce e la domanda rimane la stessa, il prezzo aumenterà.

Il burn riduce l'offerta di token Shiba Inu in circolazione. Supponendo che la domanda della criptovaluta non diminuisca, il burn continua prima o poi spingerà il prezzo di SHIB a 0,001 dollari. Ma quanto ci vorrà per bruciare?

Attualmente ci sono 549,1 trilioni di token Shiba Inu. Il prezzo di SHIB in questo momento è di circa 0,0001058 dollari. Supponiamo che l'attuale market cap di Shiba Inu, pari a 5,81 miliardi di dollari, non cambi. Per portare il prezzo di SHIB a 0,001 dollari, il numero di token in circolazione dovrebbe essere ridotto a circa 5,8 trilioni.

Qualche mese fa, la moderatrice di Shiba Inu Discord nota come SHIBQueenie ha twittato alcune stime sul burn. Ha previsto che circa 88,8 trilioni di token SHIB potrebbero essere bruciati ogni anno con i portali di masterizzazione su ShibaSwap e l'imminente soluzione layer-2 di Shibarium.

Se usiamo il numero di SHIBQueenie, ci vorrebbero circa sei anni per bruciare abbastanza gettoni SHIB da raggiungere 0,001 dollari. Non sembra troppo scoraggiante, vero?

Grandi ostacoli

Purtroppo, gli ostacoli sono più grandi di quanto si possa pensare. Per prima cosa, lo sviluppatore di punta di Shiba Inu, Archangel, ha specificamente avvertito all'inizio di quest'anno che non sarebbe stato possibile bruciare il 90% dei token SHIB. Per aumentare il prezzo di SHIB a 0,001 dollari sarebbe necessario bruciare quasi il 99% dei token attualmente in circolazione.

C'è anche un'altra preoccupazione riguardo alle ricompense per il burn dei token Shiba Inu. Tali ricompense sono pagate su base 1 a 1 in un'altra criptovaluta, Ryoshi's Vision. La cattiva notizia è che i token RYOSHI non hanno lo stesso valore dei token SHIB.

Ma c'è una sfida ancora più preoccupante. Ricordiamo che la legge della domanda e dell'offerta, cui si è fatto riferimento in precedenza, presuppone che la domanda rimanga invariata. Tuttavia, negli ultimi mesi abbiamo visto chiaramente un calo della domanda di Shiba Inu.

Forse questa domanda si riprenderà in tempi relativamente brevi. Tuttavia, si potrebbe affermare che la lucentezza di molte criptovalute si è definitivamente appannata dopo il massiccio sell-off di quest'anno.

Pesare le probabilità

Certo, Shiba Inu potrebbe bruciare la sua strada verso 0,001 dollari. Ma quali sono le probabilità che lo faccia davvero? Secondo me sono piuttosto scarse.

Ritengo che una strategia aggressiva di burn sia prudente per Shiba Inu. Tuttavia, sarà necessario fare di più per far tornare la moneta malconcia alle sue abitudini vincenti del passato. Il lancio di Shibarium potrebbe aiutare. Così come l'introduzione del metaverso di Shiba Inu .

In definitiva, il prerequisito più importante perché Shiba Inu abbia una chance di raggiungere 0,001 dollari è che gli investitori tornino a entusiasmarsi per il token. Forse il burn aumenterà le possibilità che ciò accada. Ma non c'è alcuna garanzia che ciò accada.