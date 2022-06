“Contraccezione, menopausa e sessualità”, convegno a Verduno

“Contraccezione, menopausa e sessualità’: il ginecologo incontra il medico di medicina generale”: questo il titolo del convegno che si terrà sabato 18 giugno 2022 presso l’Auditorium dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” a Verduno.

«L’incontro – spiega il Dott. Alessandro Buda, Responsabile della S.O.C. Ginecologia e Ostetricia dell’ASL CN2- rientra nel ciclo di incontri definito “con gli esperti” che mirano ad affrontare tematiche ostetriche e ginecologiche e che, anche in questa occasione, vede tra i partecipanti alcune tra le figure professionali più rappresentative del panorama scientifico regionale e nazionale. Sarà un’occasione importante per realizzare un progetto comune tra il ginecologo e il medico di medicina generale, poichè quest’ultimo, rappresenta frequentemente la prima figura professionale a cui le donne si rivolgono per quesiti riguardanti la contraccezione, la sessualità e la menopausa».

Interverranno alcune tra le più autorevoli esperte, come la Professoressa Vincenzina Bruni dell’Università di Firenze e la Professoressa Rossella Nappi del Policlinico S. Matteo di Pavia, oltre a numerosi medici, ostetriche, psicologhe ed infermiere operanti presso l’Ospedale Ferrero, la medicina territoriale e i consultori. «L’incontro – aggiunge la Dott.ssa Enrica Bar, responsabile scientifica dell’evento – è pensato con l’intento di affrontare nella maniera più completa possibile problematiche importanti e delicate che interessano tutte le donne, sia dal punto di vista personale che sociale».