L’Artico Festival torna a Bra. Il direttore artistico: "Siamo tornati a fare un festival vero"

Dal 23 al 26 giugno torna a Bra l’Artico Festival, appuntamento ormai consueto dell’estate. Ce lo presenta il direttore artistico Andrea Dellapiana. "Il festival nasce sei anni fa ed è organizzato dall’associazione Switch On, attiva dal 2012. Il suo obiettivo è portare la musica indipendente in provincia, facendo scoprire al pubblico nomi meno noti che altrimenti forse non arriverebbero qui. In particolare, la mia attività consiste nello scegliere, a inizio anno, quali ospiti ci piacerebbe far venire, trattare con i loro manager, capire se il tutto è fattibile e alla fine creare la line up più bella possibile".

Il programma di quest’anno prevede un’alternanza tra live musicali e stand up comedy. Un formato che nasce dall’esperienza dell’anno scorso, quando "abbiamo invitato Edoardo Ferrario e Luca Ravenna, ottenendo un successo clamoroso: il loro spettacolo è andato sold out nel giro di poche ore. Capendo così che c’è un pubblico interessato a questo tipo di offerta, abbiamo deciso, per l’edizione 2022, di suddividere le serate a disposizione. Per quanto riguarda la stand up, abbiamo dunque invitato, giovedì 23, Stefano Rapone e, domenica 26, nuovamente Edoardo Ferrario, nel suo show da solista".

Le serate musicali si terranno invece il venerdì e il sabato. Il primo giorno è dedicato al cantautorato, e propone Giovanni Truppi, reduce dall’esperienza di Sanremo, che sarà introdotto da due artisti emergenti, Emma Nolde e Vieri Cervelli Montel. Nel secondo tocca al "nuovo pop", con la cantautrice e producer italo-colombiana Joan Thiele, e prima di lei Laila Al Habash, che a Bra porterà la versione live del suo recente disco Mystic Motel, e i Post Nebbia, un gruppo padovano di musicisti ventenni che stanno riportando il rock nei giovani.

Tutti gli appuntamenti si terranno ai Giardini della Rocca, "una location in centro città che però sembra fuori dal mondo, dove saranno presenti anche stand di street food e un bar. Siamo tornati a fare un festival vero, in cui venire anche solo per passare una serata in una bell’atmosfera", conclude Dellapiana.

I biglietti degli eventi sono acquistabili sulla piattaforma DICE, mentre trovate tutte le informazioni sul festival sul sito http://www.articofestival.it/.