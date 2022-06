Scrittorincittà 2022: aperto il bando per i volontari

Proseguono i lavori per l'edizione 2022 di scrittorincittà, la principale manifestazione letteraria della città di Cuneo. E' stato aperto, infatti, il bando per i volontari.



La domanda va compilata e inviata direttamente online, alla pagina volontari del sito di scrittorincittà. Prima di procedere con la compilazione e l'invio della domanda vi invitiamo a leggere attentamente la guida al volontariato.



scrittorincittà prende vita ogni anno grazie al fondamentale aiuto dei tanti volontari che aderiscono con entusiasmo alla manifestazione. I volontari collaborano a: servizi informativi, supporto biglietteria, supporto eventi e laboratori, assistenza sala stampa, sostegno attività di segreteria... e tutte le mansioni che si rendono via via necessarie!