"Animiamoci in valle a Melle" con le attività ludico-ricreative del Consorzio Monviso Solidale

Giovedì 23 giugno nell'ala comunale di Melle è in programma un pomeriggio di attività ludico-ricreative rivolte a persone con età maggiore di 60 anni e proposte dal Consorzio Monviso Solidale. Durante l’incontro, che si svolge dalle ore 14.30 alle ore 16.30, un’équipe collaudata di educatori professionali e operatori socio sanitari propone giochi e altre animazioni di gruppo con l’intento di creare un meccanismo positivo di socialità, un’occasione per conoscersi, per incontrarsi e per creare o rinsaldare amicizie che possano poi essere coltivate anche al di là dei momenti di animazione. Per avere maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 366.4305258.



L'appuntamento, a partecipazione gratuita e inserito nel calendario di “Animiamoci in valle”, è una delle azioni messe in atto nei GIPIC (Gruppi Integrati di Presa In Carico) dal Consorzio Monviso Solidale e dall’Asl CN1, nelle valli Po e Bronda nell’ambito del progetto IncL - Bien Vieillir / Invecchiare Bene, che fa parte del Piano Integrato Territoriale PITER Terres Monviso, e intende offrire un’occasione di socializzazione a chi desidera trascorrere del tempo in compagnia ma anche un’opportunità formativa sui temi della salute e della prevenzione.