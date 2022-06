ll sarto del Marchese compie 10 anni e festeggia con una sfilata al Monastero della Stella

Per festeggiare i 10 anni di attività, “Il sarto del Marchese” hai deato una sfilata di moda in cui presenterà gli abiti da cerimonia che si trovano in vendita nella boutique di sartoria di corso Piemonte 20, a Saluzzo.

L’evento avrà luogo al Monastero della Stella, in piazzetta Trinità4/A, lunedì 20 giugno alle 18. In passerella sfileranno 12 abiti da donna e 12 da uomo. La sfilata è presentata da Silvia Rossi, creatrice di eventi e wedding planner.

Seguirà un rinfresco. Info e prenotazioni al numero: 320-4664947.