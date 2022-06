Siccità, Saluzzo vieta irrigazione e annaffiature con l'acqua del rubinetto

IL COMUNE VIETA LE ATTIVITA’ ESTIVE CON L’ACQUA DEL RUBINETTO L’ORDINANZA DEL SINDACO PER LA CRISI IDRICA IN CORSO DA MESI



È crisi idrica e serve l’aiuto di tutte e tutti. Si rischia di esaurire le riserve a servizio dell’intera comunità. La situazione è drammatica da mesi. L’arrivo del “grande caldo” l’ha peggiorata ulteriormente.



Il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni ha così deciso, in accordo con i tecnici del municipio e con gli esperti del settore, di limitare l’utilizzo dell’acqua potabile almeno fino al 30 settembre.



Nella disposizione sono elencate le pratiche “vietate”, cioè per le quali non si può usare l’acqua del rubinetto, ma bisogna ricorrere a pozzi, cisterne o si rischiano multe da 25 a 500 euro!



Si tratta di numerose e classiche “attività estive”:

- l’irrigazione e annaffiatura di orti, giardini e prati;

- il lavaggio di aree a cortile e piazzali;

- il lavaggio privato di veicoli a motore;

- il riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino;

- per tutti gli usi diversi da quello alimentare domestico e per l’igiene personale.



L’ordinanza, la numero 3 del 2022, spiega che si tratta di imposizioni volte a tutelare la collettività e la comunità.

Il testo invita anche «la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell’acqua al fine di evitare inutili sprechi» e ricorda che «è ritenuta di estrema importanza la collaborazione attiva di tutti i cittadini».