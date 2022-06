Vite Provvisorie: esce un libro sui braccianti africani nell’agricoltura globalizzata del Saluzzese

Verrà presentato lunedì 20 giugno alle 20,45 nella libreria “L’Acciuga” in via Dronero, a Cuneo “Vite provvisorie. Braccianti africani nell’agricoltura globalizzata del Saluzzese”, un libro scritto da Marco Buttino con la collaborazione di Benedetta Schiavone e una introduzione fotografica di Federico Tisa.

Parla delle migliaia di migranti arrivati dall’Africa come rifugiati e richiedenti asilo che lavorano alla raccolta di frutta e verdura e che si spostano secondo le stagioni tra il Nord e Sud Italia e anche altrove in Europa. Hanno permessi di soggiorno temporanei, contratti brevi, sono spesso pagati in nero e lasciati in strada quando non servono. Le aziende agricole legate alla grande distribuzione globalizzata si rivolgono a loro per contenere al massimo i costi di produzione.

Il libro esamina questo fenomeno nelle campagne del Saluzzese spesso indicate – afferma l'autore come “modello positivo di accoglienza”. A differenza di altri studi qui l’attenzione è rivolta alla capacità di iniziativa dei migranti: si mette in luce il loro agire volto a negoziare condizioni di vita meno sfavorevoli, a creare forme di comunità, a costruire reti transnazionali di relazioni e solidarietà, e a mantenere i legami con le famiglie lontane.

Marco Buttino ha insegnato Storia contemporanea presso l’Università di Torino. Si è occupato a lungo di storia sociale della Russia e dell’Asia centrale e ultimamente studia l’esperienza dei migranti africani in Italia.

Il caso saluzzese lo ha analizzato "sul campo" per 4 anni, dal 2017 al 2021, spostandosi a Saluzzo, al Foro Boario, al Pas: la struttura di accoglienza allestita dal Comune alla ex Caserma Filippi e chiacchierando con migranti. Entra nella storia del fenomeno stagionali parlando del “ Campo solidale” della Caritas (2014-2017) dell’occupazione (come alternativa all’accoglienza)? di un capannone nell’area industriale, del Pas come villaggio, del Parco Gullino e dello sgombero, e dell’emergenza Covid.

Sono “Vite provvisorie” come dice il titolo "in tutti i sensi - sottolinea Buttino- con permesso di soggiorno provvisorio o che aspettano il rinnovo, sperando. Non riescono a fare progetti di nessun tipo. Tutti pensano che pensano siano lavoratori stagionali, ma in realtà non lo sono. Sono persone in cerca di lavoro in una situazione ultra precaria e ultra debole.

La maggior parte di loro lavora per alcune giornate d’estate in modo intermittente e poi va al Sud dove la situazione è peggiore. Non hanno possibilità di avere sicurezze e prospettive, questi giovani che hanno dai 20 ai 30 anni. L ‘unica cosa sicura è il loro rapporto con la loro famiglia d’origine. Tutti i soldi li mandano giù e non vogliono consumare nulla".

Tra le pubblicazioni di Buttino; Changing Urban Landscapes. Eastern European and Post-Soviet Cities since 1989 (a cura di, 2012) e Samarcanda. Storie in una città dal 1945 a oggi (2015; ed. ingl. 2020).

Benedetta Schiavone è laureata in Scienze politiche e sociali presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e di Paul Valéry di Montpellier. Ha vissuto molteplici esperienze in progetti dedicati al tema della migrazione, tra associazionismo e collettivi autogestiti. Oggi lavora nel Cuneese come operatrice sociale nell’ambito dell’accoglienza dedicata a richiedenti asilo e rifugiati.