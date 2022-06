Langhe Roero Basketball: Nicolò Castellino convocato in nazionale Under 20

Grande notizia per Langhe Roero Basketball: Nicolò Castellino è stato convocato in nazionale Under 20.

Dopo l’ottima stagione giocata in maglia Langhe Roero, che è valsa il premio come miglior Under 21 di tutta la Serie B, arriva un altro riconoscimento per il classe 2002. Infatti, parteciperà al raduno dal 23 giugno all’11 luglio in programma a Roseto degli Abruzzi (Teramo) che terminerà con un torneo internazionale con Portogallo (avversario anche nel girone dell’Europeo), Belgio e Germania e le due amichevoli in Slovenia contro i padroni di casa.

Il raduno anticipa la manifestazione più importante dell’estate, ovvero gli Europei Under 20 a cui l’Italia parteciperà a Podgorica, in Montenegro, dal 16 al 24 luglio.

La Società è orgogliosa di questo traguardo “azzurro”, in bocca al lupo a Nicolò Castellino!