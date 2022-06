Volley: domenica 26 giugno fischio d'inizio del Piemonte Summer Camp

Ancora pochi giorni e ci sarà il fischio d’inizio della seconda edizione del Piemonte Summer Camp.

Tornato a gran richiesta, dopo il successo della scorsa estate, il camp che unisce tutto il Piemonte e non solo in un’esperienza unica.

L’Estate del volley 2022 inizierà infatti domenica 26 giugno con la prima delle 4 settimane di pallavolo e divertimento ad Entracque, nel cuore del Parco delle Alpi Marittime, dove sport, passione e natura diventano un tutt’uno.

La settimana dal 26 giugno al 2 luglio vedrà la partecipazione di atlete e atleti nati tra il 2009 e il 2012 e i rispettivi Direttori tecnici coadiuvati da giovani allenatori delle società che collaborano al progetto: Cuneo Volley, Volley Parella Torino, Fenera Chieri '76 Volleyball, Club76 e PlayAsti.

Il Direttore tecnico maschile sarà Marco Calcaterra, docente federale e selezionatore territoriale Comitato Ticino-Sesia-Tanaro, da diversi anni impegnato in Svizzera con il SAG Volley Gordola e in Italia con il club 2mila8volley Domodossola: «Mi sento molto onorato di iniziare la collaborazione con Piemonte Summer Camp, Le prime sensazioni sono stimolanti! Lavorare a stretto contatto con i migliori club di pallavolo giovanile del Piemonte e con colleghi prestigiosi è motivo per me di grande entusiasmo ed euforia positiva. A questo si aggiunge il comune "senso di appartenenza al territorio” della nostra regione, che ho apprezzato da subito in qualità di piemontese, e la condivisione della scelta di valorizzare Entracque come ideale sede di svolgimento dell'iniziativa. Sarà sicuramente una bella e costruttiva esperienza sia per i ragazzi che per noi allenatori».

Il Direttore tecnico femminile, invece, sarà Maurizio Radice responsabile tecnico del Club76 di Chieri - prima fascia agonistica, nonché primo allenatore dei gruppi U13, U14 e serie D sempre del Club76 (Play Asti ASD). Inoltre, è anche il responsabile e organizzatore del torneo nazionale di Natale “Le incredibili” riservato alle categorie U13, U14, U16 e U18 femminili: «Ho accettato con entusiasmo la collaborazione con l’organizzazione del Piemonte Summer Camp. Sono molto contento di essere parte attiva non solo nella costruzione delle attività tecniche in palestra, ma anche dell’animazione con l’inserimento di nuovi elementi e contesti. In questo faccio i miei complimenti al Direttore generale del Camp, Attilio Giorda, una persona professionale, precisa e di valido supporto. Sono sicuro che l’unione delle mie esperienze passate e il successo della passata edizione di questo camp, daranno un ottimo risultato che sarà molto apprezzato sia dalle atlete e dagli atleti che dalle rispettive famiglie».

E’ ancora possibile iscriversi alla prima settimana del Piemonte Summer Camp -> tinyurl.com/piemontesummercamp22

Per info: piemontesummercamp@gmail.com

I dettagli delle altre settimane:

• 2^ settimana – 03/09.07– annate 2005/2008&

• 4^ settimana – 17/23.07– annate 2005/2010

DIRETTORE TECNICNO MASCHILE: Mauro Rizzo (docente federale e selezionatore regionale Piemonte)

DIRETTORE TECNICO FEMMINILE: Daniele Turino (selezionatore regionale Piemonte) • 3^ settimana – 10/16.07– annate 2003/2009 - “Alta specializzazione”

DIRETTORE TECNICNO MASCHILE: Massimo Eccheli tecnico della serie A1 maschile Vero Volley Monza, fresco di Coppa CEV

DIRETTORE TECNICO FEMMINILE: Giulio Bregoli tecnico della serie A1 femminile Fenera Chieri '76

Un’opportunità unica per tutti i giovani pallavolisti e pallavoliste determinati a sfruttare l’estate per migliorare le proprie prestazioni con dei top coaches e la possibilità, ogni settimana, di allenarsi con dei veri e propri “special guest”, ovvero giocatori e giocatrici di serie A.

Ad ospitare il camp, anche quest’anno, sarà il Centro sportivo Comune di Entracque, con i campi outdoor, la piscina e la palestra pesi, la palestra di Valdieri e il palazzetto di Borgo San Dalmazzo. Il riposo e il giusto apporto di energie saranno assicurati presso l’Aktiv Hotel Alpi Marittime di Entracque.