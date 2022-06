C.B.T. Italia al Giro-E: vittorie che consacrano la e-road ARTIK-09

C.B.T. Italia ha partecipato al Giro-E 2022, riportando successi a livello sportivo, tecnico e di popolarità.

La casa di Cuneo per la prima volta ha preso parte alla prestigiosa manifestazione per e-road, con il Team Free To X-Autostrade per l’Italia.

Il team era capitanato da Andrea Tafi, già vincitore delle tre classiche monumento - Parigi-Roubaix; Giro delle Fiandre; Il Lombardia – ed ex campione italiano.

Per C.B.T. Italia è stata l’occasione perfetta in cui mettere alla frusta la Artik-09, la sua e-road.

Ognuna delle 13 squadre era composto da un capitano, che ha pedalato per tutte le 18 tappe, e 5 partecipanti che ruotavano ad ogni tappa.

In totale la Artik-09 è stata pedalata da 90 persone, lungo 1.026 chilometri e 24.780 metri di dislivello.

Così Andrea Tafi descrive la sua esperienza: “C.B.T. Italia ha realizzato davvero un bel mezzo. È una bici leggera, molto maneggevole e ben bilanciata, riporta alle sensazioni di una muscolare, anche grazie al motore al mozzo. Ma in salita, e io che non ho mai avuto un bel rapporto con la strada che sale l’ho apprezzato particolarmente, fa godere degli aspetti migliori della montagna. L’abbiamo testata a fondo, è un prodotto maturo. Una bici che mi sento di consigliare”.

Il team ha conseguito due successi di tappa. Nessun problema neanche sotto l’aspetto autonomia. Proprio da qui parte il progetto della Artik-09 e di tutte le e-bike C.B.T. Italia. La casa utilizza una batteria Made in Cuneo, progettata e prodotta appositamente per C.B.T. Italia. La potenza è di 430 W/h reali contro la media dei 250 W/h delle e-road in commercio. La batteria è amovibile in pochi secondi, può essere quindi ricaricata in ogni luogo sia disponibile una presa di corrente, come un qualsiasi telefono cellulare, fattore che al Giro-E si è rivelato decisivo. L’erogazione del motore è inoltre automatizzabile in base al battito cardiaco.