"Fisco facile": presentazione del libro di Silvio Rivetti al circolo 'L Caprissi di Cuneo

Giovedì 23 giugno alle ore 18 a Cuneo, nei locali del Circolo ‘L Caprissi in Piazza Boves, verrà presentato il libro “Fisco Facile” di Silvio Rivetti, edito dal Il Sole 24 Ore, un manuale semplice e pratico sui risvolti fiscali della vita quotidiana spiegato a tutti. Il libro illustra i principali argomenti del mondo delle imposte in maniera divulgativa, con un linguaggio semplice e lontano da burocratese e tecnicismi, chiarendo le modalità di funzionamento di quella macchina fiscale che ognuno di noi dovrebbe conoscere un po' di più, per temerla un po' di meno. Silvio Rivetti è un esperto fiscale, abilitato avvocato, già manager internazionale e specializzato in contenzioso tributario, collabora con Il Sole 24 Ore e per varie riviste scientifiche tributarie ed è docente presso il Master di diritto tributario dell'Impresa (MDT) all'Università Bocconi, dove ha tenuto lezioni così come all'Università degli Studi di Torino e al Politecnico di Torino. L’ingresso è libero.