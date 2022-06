Il ricordo di Gian Piero Acchiardi, ex dirigente della Falci di Dronero

Una camera ardente allestita presso le camere mortuarie dell'ospedale Santa Croce di Cuneo, a cui ha fatto seguito, la mattina dello scorso 11 giugno, l'accompagnamento del feretro a Bra per il rito della cremazione.

A Dronero Gian Piero Acchiardi, come persona e come lavoratore ha davvero trasmesso tanto. Conosciuto con l'appellativo di "Bicerin", in quanto i genitori Costantino e Rosa Elisabetta avevano un'osteria nei pressi di borgo Sottano, fin da giovane dimostrò impegno, tenacia e dedizione.

Dopo il diploma di ragioneria, per diversi anni lavorò in Africa per la la Gondrand, ditta di trasporti e logistica. Un'esperienza molto formativa, che lo portò anche poi, per un periodo, a decidere di lavorare in proprio sempre nello stesso settore.

Tornato a Dronero, negli anni '70 iniziò a lavorare per la FALCI, rinomata fabbrica della città nata nel 1921, divenendo dirigente e responsabile commerciale della divisione laminazione a caldo. Un primo laminatoio convenzionale era nato nel 1965 e, successivamente, grazie anche alla guida del signor Acchiardi si è arrivati a produrre ben 8.000 tonnellate di acciaio con 4 impianti di laminazione.

"Posso dire con fierezza che Gian Piero Acchiardi è stato, insieme all'ingegnere Giovanni Simondi, il mio maestro - lo ricorda commosso Gianfranco Massimo, ex collega - Quando il 9 giugno ho appreso la triste notizia da Annalisa Simondi, figlia dell'ingegnere e carissima amica, non ci volevo credere che era mancato Gian Piero, con il quale ho collaboratore per circa vent'anni. Ricordo con piacere anche due colleghi della squadra di allora, che è stata la mia seconda Famiglia: Mario Rigoni, responsabile di produzione che ci ha lasciati alcuni anni fa, e Giulio Abello addetto alla progettazione.

L'attenzione, la precisione, l'impegno costante erano i cavalli di battaglia di ogni giorno. Gian Piero ha cessato la collaborazione in Falci il 28 aprile 2006. Ci tengo a ricordare il giorno, perché provai e provo tutt'oggi tanta riconoscenza per tutti gli anni trascorsi insieme. Di lui, poi, ricordo anche le confidenze, quelle intime riflessioni sulla vita che porto nel cuore. È stata una vera fortuna averlo incontrato."

Il dolore della moglie Mary, dei figli Jean Pierre e Denise, della nuora Sara, del genero Dario, dei nipoti Pietro, Susanna, Agata e Adele, dei parenti tutti.

Per quanti desiderano le messe saranno a ricordo di Gian Piero Acchiardi saranno celebrate presso la Parrocchia della Sacra Famiglia di Roccabruna, di Settima oggi, sabato 18 giugno alle ore 16, e di Trigesima sabato 9 luglio alle ore 16.