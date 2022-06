L'Arma dei Carabinieri insieme a Confapi Cuneo per un seminario sulla sicurezza a favore dell'impresa

Nel 2021 Confapi ha sottoscritto – a livello nazionale – un protocollo d’intesa con l’Arma dei Carabinieri per quanto attiene alla tematica della sicurezza nei singoli territori.

Un progetto che prevede uno sviluppo capillare in ogni regione d’Italia per l’organizzazione di seminari che abbiano proprio come tema centrale l’informazione alle imprese sul tema della Sicurezza nelle sue diverse forme e sfaccettature.

Un progetto che Confapi Cuneo e il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri hanno condiviso e per il quale hanno organizzato giovedì 16 giugno il primo incontro. Il convegno - svoltosi presso l’Area Eventi della Grande Fiera d’Estate (GFE) a Savigliano – ha visto l’avvicendarsi – di fronte ad una platea nutrita ed interessata – di relatori di primaria importanza.

Il seminario, moderato da Gian Mario Ricciardi - già direttore della Tgr Rai del Piemonte - si è aperto con i saluti e l’introduzione del Colonnello CC Giuseppe Carubia - Comandante Provinciale Carabinieri di Cuneo e di Massimo Albertengo – Presidente Confapi Cuneo.

Si è poi proseguito con un incontro sul tema “Cyber Security: la cultura della sicurezza informatica per le aziende” a cui hanno preso parte Luogotenente CC Francesco Fazio addetto alla Sezione di Polizia Giudiziaria – Aliquota Carabinieri della Procura della Repubblica di Cuneo e Renato Restagno Direttore Ict Inalpi SpA.

Ed infine il Ten. Col. CC Stefano Gerbaldo Comandante Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo e Maria Teresa Muratore in rappresentanza di Giuseppe Calonico Vice Presidente-Responsabile Settore Rifiuti A.N.C.O (Associazione Nazionale Concessionari Consorzi) si sono confrontati sul tema “Economia Circolare, Gestione Rifiuti e Sicurezza Ambientale”



“Questo è il primo di una serie di eventi che la nostra associazione ha intenzione di organizzare” - dichiarano Massimo Albertengo e Roberto Russo - rispettivamente Presidente e Direttore di Confapi Cuneo – “al fine di consentire ai nostri associati di acquisire informazioni utili su tematiche specifiche, come in questo caso la Sicurezza. Ringraziamo il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cuneo per la disponibilità e la collaborazione nell’organizzazione di questo seminario”.