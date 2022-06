Le opere dell'artista braidese Alessandro Anastasio esposte in municipio a Niella Tanaro

“Per me" - spiega l'artista - “se la poesia è dipingere con le parole, allora la pittura dovrebbe cercare di fare poesia con i colori”.

La pittura dell’artista Alessandro Anastasio arriva in comune a Niella Tanaro .

La tecnica che lo caratterizza è l'acquerello, ritenuta la più adatta per trasmettere emozioni e luce ai suoi dipinti, ma anche fra le più difficili da padroneggiare, infatti non consente errori o ripensamenti, per cui si richiede che, prima di iniziare a stendere i colori, si devono avere le idee chiare ed agire con sicurezza e rapidità.

I suoi acquerelli saranno visibili gratuitamente per tutto il mese all'interno del palazzo municipale grazie a un progetto dedicato all'arte e alla valorizzazione degli artisti del territorio