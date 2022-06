Mancato rispetto della rappresentanza di genere in lista: ricorsi del partito Gay LGBT+ a Cravanzana, Frabosa Soprana, Salmour e Rittana

Come già annunciato in campagna elettorale, il partito Gay LGBT+ di Davide Betti Balducci ha dato mandato all'avvocato Sara Franchino, già consigliere regionale del Piemonte, di depositare ventitré ricorsi al TAR in Piemonte e in altre quattro regioni per chiedere l'annullamento delle liste che, secondo l'interpretazione data dal partito all combinato disposto del TUEL e della sentenza della corte costituzionale 62 del 2022 non avrebbero potuto presentarsi alle amministrative del 12 giugno per squilibrio nella rappresentanza di genere.