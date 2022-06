Tabui, il turismo piemontese a portata di app: sagre ed eventi a porta di smartphone

Si chiama Tabui, proprio come i cani da tartufo piemontesi, la nuova app realizzata dalla Regione Piemonte e da Unpli (ente che rappresenta le pro loco) per dare una spinta moderna al turismo locale.

Informazioni dettagliate sugli eventi organizzati dalle pro loco

Grazie all'applicazione, scaricabile su smartphone e tablet, sarà infatti possibile geolocalizzare l'utente che la sta utilizzando per potergli fornire un elenco dettagliato di manifestazioni organizzati dalle pro loco, con tutte le informazioni.



L'app Tabui è stat sviluppata da Giorgio Proglio ed è una realtà tecnologica made in Piemonte, visto che l'azienda che l'ha realizzata ha sede ad Alba: "Geolocalizzando l'utente gli diamo le informazioni su cosa può fare in quel preciso momento, in quel territorio. Dall'arte alla cultura, con musei, chiese e monumenti, passando per gastronomia e Outdoor, tiriamo fuori le particolarità dei singoli territori".

App made in Alba

"Grazie alla collaborazione con Tabui avremo un nuovo strumento per comunicare i nostri eventi: attraverso l'app avremo un nuovo modo per poterli comunicare ai turisti in maniera naturale e moderna. Le pro loco aspettavano questo strumento" ha affermato Stefano Raso, vice presidente dell'Unpli Piemonte.



"E' un'iniziativa di valore. E' un'app moderna, i nostri turisti potenziali hanno acquisito l'abitudine di conoscere attraverso le app le sagre, gli eventi culturali ed enogastronomici: è una modalità innovativa che dimostra come l'Unpli si sia adeguato alle domande dei turisti" ha affermato soddisfatta Vittoria Poggio.

Poggio: "Una spinta in più per il turismo"

L'assessore al Turismo della Regione ha poi rimarcato gli ottimi risultati ottenuti in questi anni nel settore del turismo: "Abbiamo lavorato molto in questi anni, ottenendo risultati importanti. Ho sempre detto che la comunicazione andava aumentata, e il presidente Cirio ci ha sempre creduto. Siamo sulla giusta strada per aumentare sempre più la nostra attrattività".