Auto si cappotta in località Trucchi di Cuneo. Incastrato il conducente, non è grave

Auto cappottata in località Trucchi di Cuneo. L'incidente nel pomeriggio di oggi poco prima delle 17. All'interno la persona è stata districata dai vigili del fuoco di Cuneo coadiuvati dai volontari di Morozzo e successivamente preso in cura dall'equipe medico sanitario del 118. Forze dell'ordine in loco per rilievi del caso e gestione della viabilità.



Il coinvolto dal sinistro non è grave.