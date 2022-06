Incendio boschivo in frazione San Giacomo di Valgrana

Incendio boschivo in Valle Grana. Il fronte di fuoco, attualmente sotto controllo, è concentrato tra i comuni di Monterosso Grana e Valgrana nei pressi della frazione di San Giacomo di Valgrana.



In loco stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco coadiuvate dalle squadre Aib di di Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Macra, Roccabruna e San Damiano Macra.



La strada è stata momentaneamente bloccata per garantire le operazioni di spegnimento.