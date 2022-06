Incendio cabina elettrica, sterpaglie e fuga di gas: notte di interventi per i vigili del fuoco nel Roero

Lunga notte di interventi per i vigili del fuoco nel Roero.

Intorno alle 21 di venerdì 17 giugno si è verificato l'incendio di una cabina elettrica in via Vittorio Emanuele a Sommariva del Bosco. Sul posto i pompieri di Alba e Sommariva.

Alle 22.40 i vigili del fuoco di Alba e Bra, coadiuvati dagli Aib di Canale, sono intervenuti per un incendio sterpaglie a Baldissero d'Alba. Le operazioni dispegnimento si sono protratte fino alle 3.30 di sabato 18 giugno.

Infine a Bra all'1.30 per una fuga di gas in via Pertini. L'intervento è durato circa due ore.