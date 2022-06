Spesso si sente parlare del servizio compro oro near me, ossia vicino a me, ma non tutti sanno che cosa si intende esattamente con questa espressione oppure come si svolge esattamente il servizio. Cerchiamo, allora, di fare chiarezza per quanto riguarda un settore così delicato come è quello della compravendita di metallo prezioso, un servizio che può interessare davvero tutti. L'attenzione sarà focalizzata in modo particolare sulla vendita oro online e altri materiali preziosi, come fare per individuare l'operazione più serio e conveniente al quale rivolgersi.

I vantaggi del compro oro online vicino a me

Il servizio compro oro near me ha numerosi vantaggi, proprio per questo motivo i clienti che lo richiedono al proprio operatore di fiducia sono sempre più numerosi, tuttavia non ogni compro oro è in grado di garantire questo trattamento. acquistare oro online, infatti, prevede la capacità di poter effettuare delle valutazioni a distanza e un sistema di trasporto dei valori che non può certo gravare a carico del venditore. Tuttavia gli aspetti positivi di questa pratica sono numerosi in quanto per il cliente aderire a questo servizio vuol dire riuscire a vendere i propri preziosi senza stress, comodamente da casa propria. Inoltre si può verificare online il momento migliore, ossia quello nel quale le quotazioni sono più alte, e poi agire di conseguenza e realizzare il guadagno migliore. Infine c'è un'importante questione di sicurezza da non sottovalutare perché andare in giro con del metallo prezioso in borsa può far correre il rischio di subire uno scippo oppure una rapina.

A chi rivolgersi per il servizio compro oro online near me

Come già sottolineato, non tutti gli operatori sono in grado di offrire questo servizio perché a molti manca non solo la capacità organizzativa ma anche il personale tecnico idoneo, in particolare degli esperti gemmologi che possano garantire delle valutazioni precise anche a distanza. Proprio per questo è importante scegliere il compro oro giusto al quale rivolgersi, proprio come è OE compro oro online, un'azienda che fa parte della grande famiglia di OroElite e che nel tempo ha saputo mettere a punto un suo sistema collaudato per consentire ai clienti di vendere il proprio metallo prezioso senza muoversi da casa. Dietro a questo risultato, però, c'è un'organizzazione impeccabile che è composta da gemmologi in grado di effettuare delle valutazioni davvero complete e molto accurate e un servizio di trasporto valori che permette al cliente di essere sollevato da qualsiasi preoccupazione del trasporto del materiale prezioso, perché è tutto interamente a carico dell'azienda, quindi assolutamente senza alcun costo.

Come si fa a vendere oro online in modo sereno

Vendere online il proprio oro o altro metallo prezioso in modo totalmente sereno è possibile, se ci si rivolge all'operatore giusto. Chi decide di rivolgersi a OE compro oro online dovrà semplicemente compilare il form sul sito ufficiale e inserire tutti i dati che servono per una prima valutazione automatica, basata principalmente sul peso. Se il preventivo che viene calcolato in questo modo è soddisfacente, il cliente può dare avvio alla seconda parte nella quale un portavalori incaricato dalla ditta va a prelevare il metallo e lo porta nei laboratori di OE compro oro online all'interno dei quali i gemmologi provvederanno a effettuare una valutazione più completa, anche con l'aiuto di macchinari sofisticati e all'avanguardia. Il preventivo può però variare perché si pesa il materiale con bilance di precisione, si valuta la purezza del metallo e ovviamente si aggiorna la quotazione alle reali condizioni del momento, secondo il bollettino internazionale ufficiale: se la quotazione è più favorevole per il cliente, si procede subito con il rifacimento del preventivo; viceversa si fa la stessa cosa se la situazione è più favorevole per l'azienda che acquista, ma solo se il prezzo dell'oro è sceso di oltre 30 centesimi al grammo rispetto alla quotazione al momento del primo preventivo.

Gli elementi che contraddistinguono il servizio

Sono tanti gli elementi che contraddistinguono il servizio offerto da OE compro oro online e che lo rendono un operatore assolutamente diverso da tutti gli altri: innanzitutto la trasparenza, elemento fondamentale per un rapporto sereno con il cliente. Una testimonianza di ciò, ad esempio, è il fatto che il cliente può assistere a tutte le operazioni di perizia all'interno dei laboratori, grazie ad una semplice video-chiamata, in modo da essere sempre aggiornato su come procede la vendita del suo metallo prezioso. Sembra una piccolezza, invece è il segno distintivo di come in OE compro oro online la soddisfazione del cliente sia davvero un elemento di massima importanza e per raggiungere questo obiettivo, anno dopo anno, è stato perfezionato il sistema di vendita online attraverso una serie di accorgimento e l'ascolto delle esigenze del cliente. Tutti gli altri operatori, ad esempio, effettuano una prima valutazione online, poi richiedono al cliente di portare fisicamente l'oro in negozio per perfezionare la vendita. OE compro oro online, invece, si fa carico dell'intera operazione a sue spese e garantisce la massima sicurezza del metallo, grazie ad un servizio di portavalori molto efficiente.

La massima valutazione al servizio dei clienti!

Un altro elemento che certamente rende OE compro oro online un operatore diverso da tutti gli altri è legato alla massima valutazione che si ottiene dopo un preventivo effettuato online. L'azienda, infatti, ha una rete di rapporto con fonderie e altri operatori di settore, quindi non ha necessità di ricorrere ad intermediari e questo le permette di tagliare i suoi costi vivi e di poter puntare a valutazioni più convenienti per i clienti. Infine, i pagamenti veloci e sicuri, realizzati sempre con un metodo tracciabile come impone la legge in materia, è un altro elemento molto apprezzato dalla clientela che sa di poter accordare la sua fiducia a questo operatore che è un brand del gruppo OroElite, un nome di riferimento da anni per quanto riguarda la compravendita di materiali preziosi ma anche gemme e diamanti.