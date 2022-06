Cosa dobbiamo aspettarci dalla battaglia per il titolo tra Ferarri e Red Bull in F1?

Diciamocela tutta. Nessuno si aspettava una Ferrari così competitiva nel 2022. Forse ciò è anche merito della strategia di pretattica messa in atto dalla scuderia di Maranello l’anno scorso e prima dell’inizio del Mondiale attuale. Fatto sta che i tifosi del “cavallino” si stanno godendo un momento che attendevano da anni. Le classifiche piloti e costruttori F1 al momento vedono uno scontro Red Bull VS Ferrari che infiamma questo Mondiale 2022. Ma attenzione anche alla Mercedes, che seppur indietro può sempre contare sulla classe, l’esperienza e la freddezza di Lewis Hamilton, che sui migliori siti scommesse bonus viene comunque sempre messo sul podio insieme a Verstappene e Leclerc.

Sarà una battaglia a due?

L’inizio di questo mondiale ci ha dato delle certezze. Anzi per cominciare ce ne ha data una, piacevole e sorprendente, e cioè che l’Italia è ritornata protagonista nel mondo della Formula Uno. Questo è già un risultato, un dato di fatto da non sottovalutare visto il terzo posto dell’anno passato nella classifica costruttori, e il quarto posto raggiunto dallo spagnolo Carlos Sainz Jr. Leclerc era invece terminato settimo nel 2021, mentre nel 2020 il monegasco era arrivato ottavo, e la Ferrari invece addirittura quinta. A giudicare dall’evoluzione del pilota monegasco e dei risultati di team, quest’anno lascia ben sperare pensando che Verstappen nel 2020 era arrivato proprio terzo con la Red Bull, mentre le due Mercedes guidate da Hamilton e Valtteri Bottas, prima e seconda. Molto probabilmente non sarà una battaglia a due, anche perché la scuderia di Maranello ha dimostrato che ha qualche lacuna, soprattutto nei pit stop. Impossibile in ogni caso che la Mercedes stia a guardare, e soprattutto che Lewis Hamilton non metta il pensiero per vincere l’ennesimo mondiale della propria carriera, o almeno provarci.

Con grande probabilità decisivi gli ultimi tre GP

Comunque vada, e chiunque ci sia in testa ad ottobre, molto probabilmente il mondiale verrà assegnato negli ultimi tre GP. Lo dicono gli esperti, ma non ne hanno fatto segreto neanche i piloti intervistati. Si tratta infatti di un mondiale particolarmente livellato, e nessuna scuderia né pilota sembrano poter accelerare tanto da distaccare gli altri. Fra il 28 e il 30 novembre ci sarà il Gran Premio del Messico, negli ultimi quattro anni una questione fra Hamilton e Verstappen, mentre a novembre sarà la volta di Brasile e si chiuderà tutto con il GP di Abu Dhabi . L’ultimo GP, quello di Abu Dhabi sul circuito di Yas Marina è stato vinto per due anni consecutivi da Max Verstappen, che proprio qui ha alzato le braccia al cielo per la propria prima volta come campione del mondo di F1.

Leclerc e Verstappen corrono insieme e contro fin dai kart, e la loro rivalità sportiva è accesa dal 2012, quando entrambi ancora giovanissimi vennero squalificati per reciproche scorrettezze all’Europeo WKS Euro Series. Continueranno a impreziosire questo mondiale 2022, e forse anche quelli futuri, ma attenzione a Hamilton che a 37 anni vorrà togliersi una delle ultime soddisfazioni della carriera.