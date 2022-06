Grandi mobili per piccole case

Immaginate questa situazione: avete appena comprato casa! Magari la vostra prima casa. Congratulazioni!

Gli eventuali lavori di ristrutturazione sono finiti, cucina e bagno sono nuovi e splendenti, il muro è appena imbiancato e i pavimenti sono lucidi. È il momento di compiere un ultimo importante passo prima di trasferirsi nel proprio nuovo nido: arredarlo tutto.

Un letto comodo e largo, con un armadio spazioso e i comodini abbinati. Un divano elegante, più un tavolino per fare cena davanti a un film. Una scrivania in una posizione luminosa, tanti scaffali da riempire di libri e, per finire, un ampio tavolo su cui cucinare.

Non sembra una situazione proprio perfetta? Ecco, abbiamo dimenticato un dettaglio: la casa è piccola. Molto piccola. Davvero molto piccola. E immaginate anche questo: non ci vivete da soli! Avete dei coinquilini, o magari un partner, o un figlio... due figli!

Come far stare tutto il mobilio su cui avete tanto fantasticato? Rinunciate a qualcosa? Alla scrivania? Al divano? Al partner???

Prima di prendere decisioni drastiche, sappiate che una soluzione c'è.

Più stanze in una, con i mobili multifunzione

Quando si ha poco spazio a disposizione, la scelta migliore è cercare di ottimizzarlo al meglio, magari progettando un solo ambiente in modo che possa rispondere a più esigenze. Un aiuto può provenire dai mobili salvaspazio, che si chiudono, trasformano e adattano a seconda delle esigenze!

Non sarebbe perfetto se un letto diventasse una scrivania, e se poi si potesse appiattire il tutto contro il muro per lasciare spazio al tappetino per fare yoga? Esistono mobili che rispondono esattamente a questa esigenza (tappetino escluso, a quello dovete pensare voi), e negozi di arredamento che trattano proprio questo tipo di prodotti; a Grugliasco (vicino a Torino), c'è la Konvert Arredamenti specializzata nella vendita di letti a scomparsa e molto altro!

Non rinunciare a nulla, stile compreso

Le tipologie di mobili multifunzione sono tantissime, spesso progettate dagli interior designer per adattarsi a ogni esigenza e coniugare praticità ed eleganza. Il sogno di avere un bel salotto non deve per forza svanire, basterà scegliere un divano che all'occorrenza può diventare un letto, e un tavolo da pranzo che può abbassarsi giusto in tempo per le serate cinema.

Anche i bimbi possono avere tutto lo spazio di cui hanno bisogno: un lettino, o addirittura un letto a castello, può sparire in un attimo per fare posto ai giochi o, qualche anno dopo, può trasformarsi in un istante in una libreria o in una scrivania per i compiti. Tutto in un'atmosfera colorata e adatta alla loro età.

Uno spazio per tutti. Dello spazio per tutto.

Se dividete la casa con uno o più coinquilini, ma le camere sono meno delle persone, esistono soluzioni ottimali per regalare a tutti quanti la tanto agognata privacy.

Prima di sentirvi come i protagonisti di una sitcom nemmeno troppo divertente, potete arredare le stanze con soppalchi, separé e cabine armadio che possano dividere gli ambienti, per dare a ognuno il proprio spazio.

Quando invece il problema non sono troppe persone, bensì troppi oggetti... ecco arrivare in soccorso i divani e i letti contenitore, dal semplice vano sotto ai cuscini o al materasso, a un vero e proprio ambiente rialzato sotto il quale si crea uno spazioso ripostiglio. Senza dimenticare gli scalini che diventano cassetti, ovviamente.

Immaginate nuovamente la situazione di prima: avete comprato casa, forse la vostra prima casa, forse l'ultima, o forse siete in affitto o comproprietà. Non importa quanto sia grande e su quanti metri quadri potete contare a testa: ormai sapete che esistono mille modi e mille mobili diversi per guadagnare spazio e vivere al meglio tra le proprie quattro mura.