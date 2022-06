Grande jazz e uno speciale omaggio a Ezio Bosso: l’Estate ad Alba tra musica e poesia [VIDEO]

Una ricca estate di eventi quella proposta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Alba e presentata dal vicesindaco e assessore Carlotta Boffa. Una rassegna che coinvolge numerose associazioni del territorio, spaziando a 360° fra diverse forme d’arte, andando a soddisfare i gusti di tutti, dai grandi ai piccini, da chi ama eventi di nicchia a chi predilige spettacoli più popolari, con un calendario che parte da questo fine settimana per chiudersi al primo weekend di settembre.

Tra i tanti, in occasione della presentazione, ci siamo fatti raccontare alcuni degli eventi in cartellone dagli organizzatori stessi, come Alessandra Morra, direttrice del Festival InPoetica, che ci ha parlato dell’omaggio al maestro Ezio Bosso che verrà fatto mercoledì 29 giugno, alle ore 20.30, attraverso la presentazione del libro Faccio Musica di Alessia Capelletti, curato dalla stessa autrice e dal nipote di Bosso, Tommaso Bosso.

Infine Fabio Barbero, direttore artistico e mente dell’Alba Jazz Festival, ci ha raccontato i quattro appuntamenti proposti in cartellone, a partire dal concerto che il prossimo 30 giugno vedrà su palco Ronald Levin "Ron" Carter, contrabbassista americano classe ’37, un virtuoso dello strumento che col suo Foursight Quartet proprio da Alba darà il “la” alla tournée europea nata per festeggiare i suoi ottantacinque anni.