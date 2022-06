Neive porta l’arte in tour per il Piemonte

Si chiama Gartour l’iniziativa promossa e realizzata dalla galleria Gart, giovane galleria d’arte con sede a Neive, per mano di Francesca Carbone e Annalisa Ghella, che sulla base di tre principi – explore, go beyond, love the experience – ha portato in questo primo evento all’allestimento della mostra “L’anima nel Vetro - Con Tratto Silvio Vigliaturo”, con le straordinarie opere del maestro Silvio Vigliaturo, all’interno della "cattedrale sotterranea" della Contratto di Canelli.

“Gartour è un progetto – spiega Francesca Carbone - che si basa sulla creazione di eventi ed esposizioni d’arte all’interno di spazi capaci di svelare e mettere in luce il lavoro di artisti contemporanei selezionati. La progettazione e lo studio degli allestimenti si propone di far vivere esperienze artistiche legate all’atmosfera del luogo, al territorio e alle sue eccellenze”.

La profonda esigenza dell’uomo di esprimere e realizzare sé stesso contribuisce all’evoluzione della cultura, della storia. Quasi sempre si inizia con l’approfondire le proprie radici per saper poi inventare e far propri sistemi linguistici nuovi. È il caso del maestro Silvio Vigliaturo che da artigiano vetraio, con la ricerca della perfezione, ha dato origine ad una personale tecnica nella lavorazione del vetro. Soffiatura, metalli preziosi e colori all’interno della materia, sono la singolare arte che lo rende famoso in tutto il mondo.

L’ anima nel vetro è il titolo della mostra in cui volte antiche, aromi, torni centenari ed infinite cataste di bottiglie di vino a riposo si alternano a straordinarie sculture di Vetro, sottolineando il ruolo fondamentale di questa materia, abile custode d’anima. Le opere firmate Vigliaturo si animano con il tratto, i cromatismi, le foglie d’oro e d’argento che l’artista riesce ad inserire all’interno del vetro, grazie al suo più personale processo di lavorazione. Vigliaturo veste i panni del maestro alchimista nella sua bottega artistica di Chieri, dalla quale le sue opere fluide e colorate partono, per collezioni e musei, attraversando il mondo.

L’opening ufficiale si terrà il 20 giugno, la partecipazione è consentita esclusivamente su invito, mentre nei giorni a seguire, la visita alla mostra sarà inclusa nel tour della Cantina Contratto, visitabile dal lunedì alla domenica su prenotazione.

Prenotazioni: visite@contratto.it | www.contratto.it.

Informazioni: www.contemporarygart.com | info@contemporarygart.com | +39 380 5174332 | + 39 3473877343.