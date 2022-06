Ultimi giorni di primavera: ecco qualche idea per trascorrere questo caldo fine settimana di giugno

Sono tanti gli eventi organizzati per questo fine settimana e molti di quelli qui elencati si svolgeranno all’aperto: consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione in caso di maltempo. Le iniziative in calendario per questo fine settimana in provincia sono organizzate secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19.



Tutti gli eventi li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net



Appuntamento a Santo Stefano Roero con la Sagra del Roero fino a lunedì 20 giugno. Sabato, dalle 18 nella confraternita di San Bernardino, sarà aperta la mostra fotografica “Public action”, che racconta e documenta la storia del paese e dei suoi abitanti. Sempre sabato, in piazza, a partire dalle 21, sarà possibile assistere all’esibizione delle band locali Zero K e Gators revolver, a cui seguiranno gli show del Duo bucolico e di Radio fujòt. Domenica alle 15 prenderà il via, alla bocciofila, il torneo di bocce e, dalle 16, in piazza, verranno proposti giochi d’altri tempi per i bambini. A seguire, intorno alle 18, Corrado Quadro con “Sempre an piota e arbiciolù”. Infine, a partire dalle 20, prenderà il via la settima edizione del Rèis Roero folk festival. Sia sabato che domenica sarà possibile cenare in piazza, dalle 20, grazie alla cucina di Dj chef. Non mancheranno il vino dei produttori locali e la birra Roheroes. Info: www.facebook.com/SantoStefanoRoero



Torna a Monteu Roero “Tasta Tasta”, appuntamento d'inizio estate per un fine settimana di eventi tra cultura, paesaggio ed enogastronomia. Sabato, dalle 19 la stessa piazza centrale del capoluogo accoglierà gli stand enogastronomici con possibilità di cena in piazza a ripetizione, e accompagnamento musicale a cura dei “QuBa Libre”. Domenica, dalle 10 in avanti, sarà possibile visitare lo storico maniero che domina l’abitato, con opportunità di pranzo all'aperto. Per tutta la giornata si potrà effettuare il tour sulla dorsale delle rocche a bordo dell’Ape Calessino e si potranno visitare le cantine sotterranee del paese con i loro “crotìn” e “crotòn”, mostre d'arte, il museo della galleria dei ricordi, l'esposizione di ceramiche antiche, la confraternita di San Bernardino, la chiesetta del San Sebastiano e la Parrocchiale di San Nicolao.

Info: www.facebook.com/Bel-Monteu



Domenica 19 giugno a Vezza d’Alba appuntamento con “Degusta Vezza”, passeggiata enogastronomica di circa 5 km tra punti panoramici mozzafiato, vigneti e noccioleti con abbinamento di piatti tipici piemontesi, vini di produttori locali e musiche tradizionali. Il menù prevede aperitivo con pane e salame, antipasto piemontese, carpione misto, grigliata mista e torta di nocciole. Partenza alle 11.30 presso la Tartufaia Didattica. Prenotazione obbligatoria.

Info: pagina Facebook Proloco Vezza d’Alba



Nel fine settimana è in programma la festa patronale di San Luigi a Castiglione Tinella. Sabato alle 16 è in programma l’inaugurazione della Big Bench del Moscato n° 191 al punto panoramico sulla collina Manzotti. Alle 20, nella struttura in piazza XX Settembre “Grande Costinata di San Luigi” su prenotazione, con dj Tonino Massa e la birra di Rollio Beer. Domenica alle 15.30 “Pomeriggio dedicato ai bambini e alle famiglie”; lettura animata a cura dell’associazione “Le Mele Volanti”. Dalle 16, si potrà visitare la mostra fotografica “La Contessa di Castiglione, una sensuale traccia femminile verso l’unità d’Italia”. Dalle 19.30 “Serata Latina”, Tacos con lo chef Escobar del Toro. Info: www.facebook.com/ComuneDiCastiglioneTinella



Questo fine settimana a Villar San Costanzo è in programma Ciciufestival, con musica, sport ed enogastronomia per scoprire la Riserva Naturale dei Ciciu. Sabato è previsto il sesto raduno Ciciu Block. Dalle 16.00 ci sarà la gara amatoriale di parapendio di precisione in atterraggio. Seguirà la cena street food presso la Riserva con prenotazione obbligatoria. Alle 18.30 appuntamento con Musica in fiaba. Dalle 19.30 si potrà cenare presso gli stand con carne alla brace, gnocchi, hamburger e patatine. Dalle 20.30 spazio libero al music festival. Suoneranno i gruppi: Playladies, The dots soul e Ivan Wildboy con il rock and roll. Ingresso libero.

Domenica 19 giugno presso la Riserva Naturale dei Ciciu e per le vie del paese, dalle 9 alle 18.30 ci saranno i Ciciu mercatini di artigianato e gastronomia per le vie del paese. Si potrà visitare il paese con il trenino, alle 16 Bike fest, dalle 12 stand con carne alla brace. Sarà possibile partecipare a visite guidate nel Santuario di San Costanzo al Monte, nella Cripta e nella Cappella di San Giorgio presso la Chiesa Parrocchiale di S. Pietro in Vincoli. Visite guidate anche nella Riserva Naturale i Ciciu del Villar, attività didattiche, musica e magia, concerto occitano dei Paure Diau.

Info e programma completo: www.facebook.com/pro.villar



A Clavesana nel fine settimana è in calendario la XXI edizione di Sapori di Langa, dedicata alle eccellenze enogastronomiche, allo street food locale e alla convivialità.

Sabato è in programma dalle 18 l’evento “Clavesana, ieri, oggi e domani..tutto iniziò nel tardo medioevo ...” con aperitivo, visita dell’Atelier di Ruga e del museo storico etnografico e alle 21.00, sarà servita la “Zuppa di Clavesana”. Dalle ore 20,00 presso il Circolo ACLI si potrà cenare con hamburger, salsiccia, patatine, birra e cocktail. Tanti appuntamenti per domenica 19 giugno: mercatino artigianale e prodotti alimentari tipici di Langa, passeggiata “Cammina Clavesana”, esibizione degli sbandieratori e dei musici Borgo San Martino di Saluzzo. Dalle 12 street food lanagarola, nel pomeriggio: intrattenimento per grandi e piccini, esibizioni Cheerleading Gruppo Le Nuvole, musica con la Corale 'Frise 'd Langa'. In serata chiusura mercatino e merenda sinoira. Dalle ore 21.00 è in programma lo spettacolo con Davide Allena, prestigiatore da Italia's got Talent e con Cristina Maffucci. Info e programma completo su: www.facebook.com/Pro-Loco-Clavesana



Prosegue a Fossano il Palio dei Borghi. Sabato alle 14, nell’Arena Piazza Castello sono previste le prove degli Arcieri. Alle 19.30 in via Roma prenderà inizio la sfilata Cortei Storici, alle 20.45 in piazza Castello si esibiranno gli Sbandieratori, alle 21 è in programma il Palio dei Borghi con Giostra de l’Oca 2022. Ingresso a pagamento. Info: www.visitfossano.it



La Grande Fiera d’Estate è in programma a Savigliano fino a domenica 19 giugno. Tante le novità ad attendere i visitatori in questa 45° edizione della più grande fiera commerciale del Nord Ovest. Saranno 6 i padiglioni tematici: Istituzionale & Tekno (edilizia, impiantistica civile ed industriale, risparmio energetico, servizi alla persona e alle aziende), arredo e complemento d’arredo, borgo del Gusto, Expomotor & Outdoor e Mangia e Bevi. Domenica sarà quindi l’ultimo giorno utile per visitare i sei padiglioni tematici e lo spazio dedicato allo spettacolo e all’animazione che inizierà alle 16 con l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Arti Marziali Bushido” di Savigliano che si cimenterà in una dimostrazione di karate, judo, aikido e difesa personale, con il coinvolgimento del pubblico. Info e programma completo: www.grandefieradestate.com



Sabato 18 giugno sarà il giorno della Festa della Fioritura della Nigella a Niella Tanaro con una passeggiata e letture nei campi di grano. Alle 15 inizio passeggiata con letture nel sentiero Landandè. Dalle 18 appuntamento a Roà Soprana dove si parlerà di un futuro possibile: senza plastica con l’esempio con un evento ecosostenibile: senza spreco di cibo, si cucina solo quanto prenotato, e con acqua della «casetta» del Comune. «Mettiamo fiori nei cannoni» è l’iniziativa che accompagnerà la consegna dei semi di nigella per altre biodiversità. Alle 19 merenda artistica su prenotazione. In un campo sperimentale inaugurato l’anno scorso a Roà Soprana, si potrà ammirare la fioritura delle tre specie protette: Nigella sativa, damascena e Agrostemma Githago che fioriscono in questi giorni. Info: www.facebook.com/comuneniellatanaro



A Saluzzo la 12° edizione di C’è Fermento, il salone della birra artigianale di qualità, è in programma fino a domenica 19 giugno nel cortile principale del Quartiere della ex caserma Musso.

Diciannove birrifici e una beer firm, per un totale di 120 birre alla spina ma soprattutto per una rappresentanza che copre tutto il Nord e il Centro Italia. Ogni giorno verrà proposto un percorso diverso di degustazione itinerante, durante cui si svilupperà un tema specifico e si approfondiranno diversi aspetti della produzione e della degustazione delle birre. Accanto a questi percorsi tematici e momenti di approfondimento, C’è Fermento presenta un calendario di appuntamenti: eventi collaterali, musica diffusa, laboratori e visite sul territorio. L’evento si svolgerà sabato dalle 18 all’una, domenica dalle 18 a mezzanotte. Info: https://cefermento.it



Ad Ormea, sabato, in occasione del Corpus Domini, festa del paese, la Proloco invita tutti a partecipare all’”Apericena sotto i fuochi”. La serata avrà inizio alle 19,30 nella nuova area Pro loco nel parco Pollicino e, a seguire, musica con DJ e cocktail bar aperto per il resto della serata.

Domenica 19 giugno Ormea tornerà a celebrare la tradizionale festa del Corpus Domini, da secoli la festa più solenne per la città. Caratteristica originale e storica della festività e il cosiddetto “inghirlandamento”, la copertura della centrale Via Roma con le “ghirlande”, un soffitto di verde e fiori raggruppati in piccoli mazzi e sostenuti da fili tesi da una parte all’altra della strada all’altezza dei primi piani delle case, predisposta per rendere omaggio alla Processione Eucaristica del Corpus Domini. Info: www.facebook.com/ComunediOrmea



A Pianfei domenica 19 giugno è tutto pronto per il ritorno della Sagra del grano: al mattino e previsto l’arrivo delle mandrie e la presentazione della razza piemontese; quindi, si terrà la benedizione dei trattori e il pranzo sotto il tendone con l’immancabile “maialino” cucinato dalla Pro Loco di Pianfei. Nel pomeriggio, alle 15 la trebbiatura del grano, poi la grande novità di questa edizione, la “Ruduna”: i bovini diretti agli alpeggi sfileranno per il paese accompagnati dai “marghè”. Info: www.facebook.com/prolocodipianfei



Sabato 18 giugno, a Pian Munè di Paesana, è in programma una passeggiata in notturna al chiaro di luna per scoprire le bellezze naturali che si possono vedere solo quando scende la sera… Appuntamento alle 21.00 al rifugio per partire insieme per una semplice camminata adatta a tutti coloro che avranno con sé una torcia o una pila frontale. Ci sarà la possibilità di sistemare la propria tenda nell’area verde adiacente al rifugio per continuare a godersi la fresca aria serale in montagna sotto le stelle. Domenica, invece, picnic alla scoperta delle erbe commestibili con passeggiata didattica alla scoperta di erbe e fiori di montagna per scoprire profumi e colori di ciò che la natura ci offre, ma anche il gusto con una merenda floreale. Partenza alle 14.00 dal rifugio a valle. Info: www.facebook.com/PianMune



Nella splendida cornice di Vicoforte, fino a domenica, ci sarà la decima edizione di Foam’s American Day, una festa con mezzi degli Stati Uniti d’America storici, auto sportive, musclecar, 4x4. Si potranno ammirare dalle lussuose Cadillac alle più spartane Jeep, oltre ai mezzi da lavoro e alle motociclette tutte made in USA. Ingresso gratuito per tutti, sia per i visitatori che per chi partecipa con il proprio mezzo made in U.S.A. Nella grande area dedicata ci saranno stand, contest pin‐up, live music al sabato sera quando sul palco si esibiranno gli Iron Mais. E ancora: gara carriole hot rod a spinta, giochi, musica con dj, selezione di street food a tema, ottima birra, cocktail e molto altro. Info: www.foam-club.it/10-foams-american-day



Sabato e domenica l’estate di Sampeyre si accende con i primi appuntamenti in vista della festa patronale dei SS. Pietro e Paolo in programma a fine mese. Sabato sera, alle 21, la centralissima piazza della Vittoria, ospiterà il concerto dei “No way”, band rock e pop che farà ballare i giovani, e non solo, fino a notte. Domenica per la festa a Baita Sant’Anna sono in programma uno show di falconeria, spettacoli di magia, battesimo della sella. Calendario eventi con tutto il programma dell’estate su: www.comune.sampeyre.cn.it



Sabato alle ore 21, l'ex Convento Francescano di Cortemilia ospita il debutto del nuovo spettacolo di ReteTeatri dal titolo “Il cappello a cilindro rosso - Un viaggio divertente e fantastico tra gli arcani dell’animo umano” che sarà in scena con Monica Massone. L’evento presenta una carrellata di personaggi e archetipi dell’umanità che coinvolgono e stravolgono la vita di una giovane ragazza, nel momento della sua evoluzione verso la maturità: personaggi fantastici, fuori da logiche di spazio e di tempo, con cui Margherita, la protagonista, affronterà le sue paure, le sue gioie, i suoi ricordi e le sue aspirazioni. Info: www.facebook.com/comunedicortemilia



Per la rassegna «Concerti per organo», nella chiesa parrocchiale di Maria Vergine Assunta, a Caraglio, appuntamento sabato 18 giugno con l’assolo di Riccardo Adamo, organista titolare della Cattedrale di Fossano. Info: www.facebook.com/comune.dicaraglio



Questa settimana l’area giochi d’acqua del Parco Parri di Cuneo si prepara ad accogliere una serata di cinema all’aperto e uno spettacolo pomeridiano. Sabato nell’area dei giochi d’acqua, alle 21.30 è in programma Visage, Villages, documentario francese del 2017 diretto da Agnès Varda e JR. Evento gratuito, senza prenotazione. Domenica 19 giugno alle 17.30 è previsto lo spettacolo Happiness, duo acrobatico comico di strada. Evento gratuito, senza prenotazione. Info: www.facebook.com/ParcoParriCuneo



Appuntamento sabato 18 giugno, ore 21, in piazza Gazelli a Rossana, con il concerto inaugurale della 18ª edizione di Suoni dal Monviso. Ad esibirsi saranno i Polifonici del Marchesato, il programma prevede l’esecuzione di tre opere: La Messa Jazz, per coro, orchestra d’archi e pianoforte del compositore statunitense Steve Dobrogosz e due capolavori del norvegese Ola Gjeilo: Dark Night of the Soul e Luminous Night of the Soul. L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti, senza prenotazione. L’evento è a favore dei profughi dell’Ucraina. Nel corso del pomeriggio, a partire dalle ore 15, sarà possibile visitare l'Ecomuseo della Resistenza sito in Palazzo Garro a Rossana. L'accesso alla mostra avviene con visita guidata. Info: www.suonidalmonviso.it



A Dronero sabato 18 giugno al cinema teatro Iris, si terrà lo spettacolo “Mezz’ora Canonica”, la versione da camera del fortunato spettacolo “L’ora Canonica” di e con Filippo Bessone, Luca Occelli e Azio Citi. Andranno in scena le divertenti e fantasiose canzoni di Padre Filip, finto prete di un ordine che non esiste accompagnato dal fedele Padre Iork, che duetta con lui in una sorta di improvvisazione studiata, e da un chierichetto che serve i due prelati. Parabole laiche e parodie di celebri canzoni in dialetto saranno proposte al pubblico con traduzione simultanea per un divertimento assicurato. Prenotazione consigliata. Info: www.facebook.com/cinemateatroiris



“Stili ed epoche a confronto” è il titolo del concerto del duo di chitarre classiche Francesca Galvagno ed Emanuele Buono, in programma sabato 18 giugno alle 21 al Monastero della Stella a Saluzzo. I musicisti si esibiranno, in alcuni brani in duo e in altri da solisti, spaziando in un viaggio musicale tra epoche diverse partendo dal ‘700 con Bach, per continuare con Giuliani fino ai compositori spagnoli, dell’Ottocento inizi Novecento, quali Sor Granados, Llobet, Aguado. Info: www.facebook.com/monasterodellastella



Con la rassegna “Storie Destate” del Teatro del Marchesato appuntamento nel parco di Villa Belvedere Radicati a Saluzzo sabato 18 giugno alle 20.45 con la Compagnia “Rosso in valigia” di Torino che porta in scena “Le Beatrici”. L’atto unico, tratto dall’omonimo romanzo di Stefano Benni, narra la vicenda di donne in fuga, ognuna con la sua storia da raccontare. Lo spettacolo suscita tra la leggerezza delle risate anche una parte di crudeltà che fa scaturire delle domande sulla vita e sul mondo. Ingresso libero. Info e prenotazioni: www.monasterodellastella.it/evento/le-beatrici-storie-d-estate



Sabato alle ore 21.00, la celebre kermesse musicale “JazzVisions” torna a fare tappa nelle Officine Giletta di Revello. L’azienda metalmeccanica si trasforma per un giorno in sala da concerto e, dove poco prima era presente la catena di montaggio, si esibirà uno dei quartetti più celebrati della musica jazz francese, guidato dalla voce straordinaria di Célia Kameni, con lo spettacolo intitolato “Secret Places”. Contestualmente verrà presentata la mostra intitolata “Il Jazz che vedo”, con una selezione degli scatti più rappresentativi della storia ormai più che decennale di JazzVisions. L’evento è a ingresso libero. Info: http://www.jazzvisions.it



Nell’ambito del convegno “Sulla soglia. Dall’ascolto al dialogo”, organizzato dai Missionari della Consolata fino al 19 giugno alla Certosa di Pesio, sabato sera 18 giugno alle ore 21 si terrà un concerto di musica classica, con repertorio e interpreti dall’Ucraina. Sotto le splendide volte affrescate della seicentesca chiesa abbaziale della certosa echeggeranno le note di alcuni grandi compositori ucraini, come Mycola Lysenko e Oleksandr Bilash, l’ungherese Dezsó Zádor, insieme a Mozart e Puccini. La serata è a ingresso libero. Informazioni e contatti su www.certosadipesio.org



A Boves appuntamento con la rassegna di Mercato in Musica, organizzata dal Comune di Boves e La Fabbrica dei Suoni. Sabato 18 giugno si esibirà La Banda “La Rumorosa”, insieme agli studenti dell’Istituto Musicale in una formazione inedita, per intrattenere le piazze del mercato a partire dalle ore 10,30. Strumenti a fiato e percussioni coloreranno le vie del paese, proponendo un repertorio moderno e accattivante. Info: www.bovesonline.it



Due giorni di arte, aggregazione e scambio per animare i giardini della Rocca a Bra. Sabato 18 giugno dalle 16 sarà possibile partecipare ad attività e laboratori aperti a tutti: atelier di circo, officina di falegnameria, letture animate, giochi con immagini e tanto altro. Domenica, alle 20.45, sarà la volta dello spettacolo teatrale “Ce la posso fare” del gruppo “I semplicemente noi”. L’organizzazione è curata dal centro educativo Lab4 di progetto Emmaus, dagli Amici dei giardini della Rocca e da Sportiamo. Info: www.facebook.com/giardinodellarocca



Prosegue con il secondo appuntamento “Musica in Cascina” la nuova rassegna che accompagnerà l’estate albese e del territorio. Sabato 18 giugno sul palco allestito presso la dimora storica denominata Ca ‘d Marieta, in località Piana Biglini ad Alba è atteso il duo Andrea Bacchetti e Hyunjeong Lee, che proporranno un programma dedicato a Bach, Scarlatti, Mozart, Debussy e Puccini. Appuntamento alle ore 21 nel giardino e sotto i porticati della cascina si potrà apprezzare la grande musica. Al termine è previsto un brindisi con importanti vini del territorio. Info: https://albamusicfestival.com/it



Domenica a Cuneo, presso la Casa del Quartiere Donatello, in Via Augusto Rostagni 23L, alle ore 18.00 il Quintetto di Fiati dell'Orchestra "B. Bruni" proporrà brani di W. A. Mozart, F.J. Haydn, G. Verdi, G. Bizet; al flauto ci sarà Maurizio Davico, all’oboe Paolo Lerda, al clarinetto Stellio Savatteri, al fagotto Alberto Brondello e al corno Gaspare Balconi. Accesso gratuito. Info: www.facebook.com/CasaQuartiereDonatello



Razom, per aiutare l’Ucraina propone un evento benefico in programma per domenica 19 giugno, alle 20 in sala Ordet ad Alba, quando andrà in scena il saggio di danza dell’associazione sportiva dilettantistica Dance on the moon. Il titolo dello spettacolo è La felicità e il ricavato della serata sarà devoluto al comitato Razom per aiutare concretamente la città di Bucha. Info: www.facebook.com/comitato.razom



Domenica, dalle 16, a Liretta, frazione di Montemale, si potrà offrire un aiuto concreto all’associazione colpita da un grave evento lo scorso anno, ascoltando i brani più significativi di Fabrizio De Andrè. Da alcuni anni un gruppo di amici che hanno in comune la passione per la musica e la simpatia per il grande De André si sono ritrovati e, nel tempo libero, organizzano concerti per beneficienza. Alcuni di loro, da sempre, conoscono la realtà di Liretta e, dopo l’incendio che ha distrutto la casa di Olga e Mario, hanno deciso di regalare un pomeriggio di musica per collaborare alla ricostruzione. Info: www.facebook.com/associazione.liretta



Spettacolo “in rosa”, quello proposto a Sommariva Perno per domenica dal Centro culturale di San Bernardino. Alle 21, in piazza Montfrin, si esibirà il gruppo Madamè con lo spettacolo “Se tu sapessi il bene che ti voglio”. Si tratta di un ensemble di musica popolare e tradizionale: con quattro donne che cantano e si accompagnano con fisarmonica, chitarra e percussioni. Sarà uno evento ricco di emozioni, dove ascoltare la tradizione con una veste completamente moderna e accattivante. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/madame.musicband



Terza settimana per la rassegna musicale “Oriente” organizzata da Roero Cultural Events in splendidi luoghi. Domenica 19 giugno sarà la prefettura di Cuneo ad ospitare il quartetto d’archi composto da Lousha Fang, Nobuko Imai e Lara Albesano alla viola; Anna Tonini- Bossi al violoncello. Ricco anche questo programma che spazierà da Alessandro Rolla, Ludwig van Beethoven, Witold Lutoslawski e Ludwig van Beethoven.

Info e prenotazioni su: www.roeroculturalevents.it



A Savigliano sarà la “Far Rock” Queen tribute band ad animare piazza Santa Rosa sabato 18 giugno alle 21. La band torinese si ispira agli innumerevoli live dei Queen per riproporre le più grandi hit di Freddie Mercury e compagni da “Radio ga ga” a “Somebody to love” passando per “I want to break free”. Ingresso libero. Programma estate saviglianese su: www.comune.savigliano.cn.it



A giugno proseguono a Peveragno gli incontri della rassegna ‘Assaggi 2022 - Presenti’ organizzati dalla Compagnia del Birùn. Il 18 giugno alle 21.30 il primo evento, in via della Chiesa 16: “Come in una fiaba” è il concerto della flautista Sara Bondi. Gradita la prenotazione. Domenica 19 giugno dalle ore 18.30 merenda sinoira a discrezione dei partecipanti sul prato della cappella di San Giorgio sulla collina omonima di Peveragno. A seguire concerto dei Baklava Klezmer Soul con coreografie dei Calidè di Prismadanza. Info: www.facebook.com/Compagnia-del-Birùn



In concomitanza con la beatificazione dei due sacerdoti, martiri, il 19 settembre 1943, nell’eccidio nazifascista della città di Boves, un gruppo di giovani della parrocchia di Boves, presenta alla comunità il lavoro teatrale “Una parola che fa esistere: due vite per un bene comune”, con la volontà di raccontare alcuni momenti salienti della vita di don Ghibaudo e don Bernardi, soprattutto la loro relazione vitale con le nuove generazioni, e il loro atteggiamento fiducioso e coraggioso nei confronti della vita stessa. Lo spettacolo sarà presentato alla comunità, domenica 19 giugno alle 18 e alle 21 presso Atlante dei Suoni, via Moschetti 15 a Boves. Prenotazione obbligatoria. Info: www.facebook.com/comunediboves



A San Michele Mondovì è in programma il concerto omaggio a Lucio Dalla. Appuntamento domenica 19 giugno, in piazza Umberto I, alle 17.30. Lo spettacolo racconta non soltanto la storia dell’Uomo Dalla, ma si prefigge di presentare le conseguenze sociali e culturali generate dalla sua produzione musicale. Ingresso libero.



Prosegue la rassegna Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Oltre ai castelli saranno accessibili beni storici, artistici e architettonici diffusi sul territorio della Granda in parte privati e in parte pubblici, che si raccontano grazie alle visite guidate. Anche in questo fine settimana saranno numerose le opportunità per scoprire l’affascinante patrimonio storico cuneese. Info: www.castelliaperti.it

Sabato 18 giugno, a Serralunga torna “Il castello segreto”: una visita dedicata alle storie legate alla roccaforte trecentesca e ai suoi sistemi difensivi. E ancora, per ascoltare dalla guida gli aneddoti più personali che raccontano la famiglia Falletti, entrando in ambienti di norma non inseriti nel tour turistico: la torre quadrata, per godere della luce del tramonto dal punto più alto; poi si scende attraverso la torre rotonda fino alle antiche cantine per osservare da vicino il pozzo rasoio. L’appuntamento è per le 18.30. Prenotazione obbligatoria. Info: www.barolofoundation.it



Nel fine settimana a Bosia è in programma la manifestazione del premio Ancalau. Sabato 18 giugno le Passeggiate Letterarie della Fondazione Mirafiore avranno luogo nel borgo dell’Alta Langa, a partire dalle 17, con Beppe Rosso che leggerà e racconterà “Un giorno di fuoco”. Per informazioni e prenotazioni, come sempre, è disponibile il sito www.fondazionemirafiore.it. Alle 19 è in programma il concerto gratuito Over the rainbow con il celebre pianista jazz Dado Moroni. La domenica si comincerà alle 9.30 con l’apertura della rassegna Alta Langa in vetrina con le eccellenze enogastronomiche e artigianali. Alle 10 si scoprirà il nuovo murale dedicato alla madre Langa con le fattezze della madre dei fratelli Ambrogio, tre giovani partigiani caduti. Alle 10.45 ci sarà l’incontro tra lo scrittore Mauro Corona e Oscar Farinetti, alle 11, premiazione degli studenti delle scuole primarie e alle 12.15 sarà la volta delle coraggiose genti della Val Bormida che vinsero la battaglia per la chiusura dell’Acna di Cengio. Nel pomeriggio, alle 15, nel boschetto degli alberi seduti, incontro con Paolo Tibaldi. Alle 17 arriverà il momento culminante del premio Start up giovani. Chi arriverà a Bosia troverà parcheggi accessibili e ristorazione con orario continuato, dalle 11 fino alla merenda sinoira, in una serata che anticipa l’estate. Info e programma completo: https://premioancalau.it/programma2022



- OSSOLASCO HA LA MAXI PANCHINA

“Artisti al lavoro” tornerà ad andare in scena nel centro storico di Alba nel fine settimana dalle 21. Il teatro della rassegna sarà piazza Risorgimento, con la vicina via Vittorio Emanuele. Per quanto riguarda gli artisti, diverse le loro provenienze: da Alba a Torino, fino agli Stati Uniti. nella serata di sabato 18 giugno si esibiranno vari artisti, a partire dalla Giorgio street band di Torino, gruppo marciante che trasforma vie e piazze a suon di ritmi latini. Inoltre, ci sarà la parata dei Familupi’s, alla quale farà seguito lo spettacolo del torinese Davide Fontana. Come sempre, tutte le proposte della rassegna sono gratuite. Info: www.artistiallavoro.it



A Gorzegno sono in programma mostre, eventi e incontri culturali, ubicati negli spazi recuperati alla pubblica fruizione in termini culturali. L’inaugurazione ufficiale della stagione è prevista per sabato 18 giugno, alle 18 presso la Chiesa di S. Martino e Ruderi Castello, dove verranno presentate due mostre. “Dialogo in punta di matita – ritratti di Cesare Pavese e Beppe Fenoglio”, è allestita all’interno della Chiesa sconsacrata di San Martino, rappresenta un omaggio ai due grandi scrittori delle Langhe. Sempre sabato, verrà aperta la mostra a cielo aperto “Le Architetture del Tempo” nello spazio verde intorno al castello. La serata continuerà con il concerto a cura di “Antidogma Musica” nell’ambito della rassegna musicale “Immaginando in musica” un appuntamento dal titolo “I musicisti di Beppe Fenoglio”. Info: www.facebook.com/comunegorzegno



Si chiama “Urtija – Provincia Spontanea” il festival culturale che sarà ospitato nel weekend del 18 e 19 giugno nel Castello di Magliano Alfieri. Si inizierà sabato 18 giugno a partire dalle 17 con l’inaugurazione delle mostre d’arte contemporanea in cui esporranno: Ugo Giletta, Ivan Manzone, Anna Valla, Livio Ninni, Giorgio Racca. Alle 18 sarà proiettato "La vera storia della partita di nascondino più grande del mondo" cui farà seguito un dibattito. Dopo la cena, alle 21 entrerà in scena la musica con Tanz Akademie, Carmelo Pipitone e i dj set di Uhuru Republic e Fuh vinyl.



Domenica 19 giugno sarà dedicata all’aspetto enogastronomico con la presentazione di vini naturali. A partire dalle 12 si aprirà il “pranzo sociale “porta e condividi”, accompagnato dagli “Urti-Canti” popolari con il Gruppo Spontaneo di Magliano Alfieri. Alle 14.30 è prevista l’escursione a caccia di erbe spontanee, mentre alle 16 ci sarà la visita guidata al museo “Teatro del Territorio Antonio Adriano”. Il festival si chiuderà con l’Aperitivo e djset di Radio Fujot previsto a partire dalle ore 17. Info e programma su www.facebook.com/tanaroliberatutti