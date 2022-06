Con il caldo torna l’incubo delle zanzare

Questa è una delle classiche domande che ci facciamo da una vita, sospese tra uno schiaffo sull’orecchio e un’imprecazione. Una di quelle grandi questioni per cui sarebbe necessaria una puntata di Superquark: perché siamo così appetitosi per le zanzare?

Ma per le zanzare, a detta degli scienziati, non siamo tutti uguali. Ecco la classifica dei soggetti preferiti.

Secondo: chi fa sport. Se fai fitness sei una preda perfetta: le zanzare sono attratte dall’acido lattico post e no, la doccia non fa miracoli (ma salvaguarda l’olfatto degli umani circostanti).

Quarto: chi aspetta un bimbo. Non bastavano i vestiti premaman, le voglie bizzarre e chi ne ha più ne metta: le donne incinte emanano più diossido di carbonio e sono un invito a cena per le zanzare.

E quindi che si fa? Quando sembra non esserci una soluzione, ecco il rimedio della nonna a risolvere la situazione. Un’idea è quella di piazzare un bel ventilatore in camera che muova l’aria, sparpagli velocemente l’anidride carbonica e intralci il volo della zanzara.

Pare inoltre che alcune piante siano in grado di far scappare le zanzare (lo sappiamo da una vita): citronella, cedrina, gerani, basilico, lavanda, menta. Potreste provare a metterne una sul comodino e vedere se funziona o se è solo una leggenda.

Inoltre, le zanzare non amano il profumo del limone, tantomeno quello dell'aceto. Il loro odore intenso è uno scaccia insetti infallibili. Provate a tagliare qualche fettina di limone, bagnatela con aceto e posizionatela nei vasi o sui davanzali. In alternativa create una miscela a base di questi due ingredienti e spruzzatela su piante e davanzali. Le zanzare si sposteranno dal vicino.

Stessa cosa vale per chicchi e polvere di caffè. Provate a bruciarla e questi seccanti insetti non si avvicineranno di certo. Un buon metodo allontana-zanzare può essere anche quello di piantare i fondi del caffè in giardino o nei vasi in balcone.