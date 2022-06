"Per ogni nuovo follower un sassolino nel mio zaino"

Marco, il ragazzo del monregalese partito il 1° aprile di quest’anno per una grande avventura: portare a termine il “Sentiero Italia” del CAI, ovvero il più lungo tragitto a piedi che esiste nel nostro bel paese, un cammino di quasi 7.000 Km e che prevede 368 tappe, sta continuando la sua avventura. Finita la Sardegna, ha iniziato la Sicilia dove giorno per giorno, sta procedendo macinando chilometri e ultimando tappe. Ha superato ampiamente i 1000 chilometri, la sua camminata sta diventando esperta, il suo corpo si è abituato a questo viaggio ed ora, ogni giorno, nuove scoperte, nuove conoscenze e nuovi percorsi lo stanno portando verso la meta, anche se ancora lontana.

Oggi, pero’, il suo viaggio si è dovuto fermare!

Ieri sera ha lanciato un appello: “Metterò un sassolino nel mio zaino per ogni nuovo follower!” , una frase lanciata in un video e terminata con una bella dormita in tenda, stanco per i tanti chilometri, anche perché era una zona senza rete.

Al suo risveglio lo stupore: in poche ore da 300 follower ha superato i 10.000, il video è diventato virale e per lui una grande sorpresa!

La giornata di Marco oggi è passata a contare sassolini. La rete ha manifestato interesse per questa sua iniziativa: tutti vogliono un sasso nel suo zaino, alcuni hanno fatto anche delle richieste piu’ personali così si sono aggiunti pezzi di legno, foglie , tappi. Da domani lo zaino di Marco avrà un certo peso, ma sarà unito virtualmente a tante persone, che in qualche modo hanno manifestato il loro interesse per questo viaggio e la loro voglia di esserne parte. Un piccolo pezzo è anche mio, custodito nel suo zaino, sono certa che arriverà a destinazione.

Marco non ha mai avuto bisogno di motivazione per questo viaggio, nonostante le difficoltà di un percorso come quello che sta affrontando, che prosegue con pioggia, freddo o sentieri non ben segnalati, i suoi piedi non hanno mai smesso di marciare. In questo cammino sta trovando la sua strada, il suo mettersi in gioco per riscoprirsi forte e deciso. Ha lasciato in Piemonte la solitudine e le difficoltà di un periodo che ora stenta a ricordare, per ritrovarsi tra persone amiche,un’ ospitalità inaspettata, paure superate e tanta voglia di proseguire.

Il suo badget resta comunque molto ristretto, non avendo trovato sponsor, sta andando avanti con i propri mezzi quindi non ha esitato a farsi ospitare in cambio di lavori, a risparmiare su ogni cosa possibile, ad accettare con entusiasmo i pernottamenti anche in posti piu’ impensati e impervi.

A differenza della Sardegna, di cui vi avevo già raccontato in un mio precedente articolo su questo straordinario viaggio, le strade della Sicilia sono facilmente praticabili, ben segnalate e con pendende decisamente meno importanti. Tra pochi giorni arriverà all’Etna e grazie a tutti i sassolini raccolti, e quindi a tutti i nuovi followers acquisiti, potrà fare una diretta e saremo con lui in questo viaggio.

Ogni mercoledi sul mio profilo instagram @cinzia_dutto_fanny potete trovare notizie di questo viaggio e con #inviaggioconmarco, potrete seguire quanto scritto fin’ora. Racconto di questo ragazzo perché lo conosco da tanto tempo e so che questo, per lui, non è solo un viaggio, ma si tratta di una sfida per se stesso e per tutto il mondo, perché con un’impresa come questa si puo’ dimostrare che: se vuoi puoi!

Potete seguire le dirette di Marco su tik tok : @m4rco096 o su instragram @alfa._man e diventare un sassolino che viaggio con lui, ma potete anche aiutare questo ragazzo a realizzare il suo sogno ed arrivare alla meta magari con una piccola donazione o una sponsorizzazione. Credo sia giusto premiare un giovane che ce la sta mettendo tutta e che, dopo alcune esperienze di lavoro, ha deciso che era ora di fare questo viaggio che in un futuro non avrebbe piu’ trovato le condizioni per essere fatto, perché ora ha gli anni giusti per farlo e perché non credo che tutti siano in grado di fare 7.000 km a piedi!!!

Buon viaggio Marco!!!

Per contattarlo via mail M.Diana1966@libero.it