Bus Company crea l’Academy

Bus Company Academy è un corso che offre la chiave per entrare nel mondo del trasporto con un’accurata e approfondita formazione, rivolto ai giovani di età compresa tra 19 e 29 anni, residenti nei Comuni serviti da BUS COMPANY. Attraverso un percorso privilegiato l'Azienda offre l'opportunità di entrare nel mondo del lavoro mediante un percorso di formazione volto ad ottenere i titoli abilitanti (patente D e CQC persone) e le conoscenze necessarie per svolgere la mansione di autista all’interno della società stessa.

Il candidato verrà assunto dalla Bus Company con un contratto di apprendistato professionalizzante. L’intervento formativo adotterà una metodologia attiva fondata sul coinvolgimento dei partecipanti basate su tecniche di formazione diretta ed efficace, atte a consentire una verifica costante ed immediata di quanto illustrato dal relatore.

Enrico Galleano, AD di Bus Company, commenta così questa nuova iniziativa: “La nascita dell’Academy è per noi una nuova sfida, che ci permette di sviluppare in maniera sempre più forte e professionale il nostro servizio, con personale altamente qualificato e formato quotidianamente a 360 gradi. In un momento così difficile per il mondo del lavoro, ci rende orgogliosi questa nostra capacità di essere pronti a affiancare i giovani che da sempre sono uno dei pilastri della nostra offerta.”

L’Academy permetterà dunque a 25 allievi di affrontare corsi di diverso tipo che permetterà loro, durante 30 settimane di corso, di essere abilitati alla guida di autobus e di cominciare una carriera nel settore del trasporto.