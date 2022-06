"Ho scoperto di avere un mieloma": Giovanni Allevi annulla il tour

"Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa." - così il compositore Giovanni Allevi, ieri sera, attraverso la sua pagina Facebook, ha avvertito i fan della malattia - "La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco."

Immediati i messaggi di solidarietà e affetto per Allevi che, nel suo tour estivo, rimandato a data da destinarsi, avrebbe toccato anche la provincia di Cuneo, con l'esibizione in calendario all'Anima Festival il prossimo 7 luglio.

"Dolcissimo Giovanni, combatteremo con te e per te . I tuoi sorrisi e la tua sensibilità sono unici al mondo, così come il suono delle tue splendide composizioni. Ti mando un abbraccio fortissimo. Ce la farai...Ce la faremo" - scrive Loredana che, insieme a moltissimi altri, ha mandato messaggi di incoraggiamento e dimostrazioni di affetto ad Allevi.

Il concerto a Cervere è stato annullato, su Ticketone, risultano già annullate diverse date dell'Estasi tour, consigliamo di verificare con gli organizzatori prima di procedere a eventuali acquisti.