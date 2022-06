"Il monastero dei certosini di Tetti Pesio, riaperto dopo settant'anni e visitato con il FAI di Cuneo"

Buonasera direttore,

con la presente volevo comunicare che il giorno 25 maggio c'è stata una visita organizzata dal FAI di Cuneo, per visitare e presenziare alla inaugurazione su apertura al pubblico del monastero dei Certosini a Tetti Pesio dopo 70 anni di chiusura: grande la partecipazione.

Questo monastero, ora di proprietà privata, a cui sono stati fatti interventi di manutenzione per risanare il degrado, dipendeva dalla sede Madre della Certosa di Santa Maria di Chiusa Pesio.

Dopo l'introduzione da parte del capo della delegazione FAI di Cuneo dottor Audisio Roberto, e iniziata la visita con illustrazione di carattere generale per poi entrare in chiesa dove ci si è soffermati sugli affreschi delle volte, ancora per fortuna ben visibili, da attribuire alla mano delle maestranze partendo da Giovanni Claret a Sebastiano Taricco.