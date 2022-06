Il Quartetto d'archi del Teatro alla Scala di Milano apre il Cuneo Classica Festival

Al via il Cuneo Classica Festival. Il primo appuntamento con la rassegna promossa dal comune e organizzata dalla Promocuneo, in collaborazione con Amici per la Musica di Cuneo, con il contributo della Fondazione CRT e della Fondazione CRC, sarà con il Quartetto d'archi del Teatro alla Scala di Milano.

Giovedì 23 giugno alle 21, nel complesso monumentale di San Francesco, si esibiranno Francesco Manara (violino) – Daniele Pascoletti (violino), Simone Braconi (viola) e Massimo Polidori (violoncello) con musiche di Beethoven e Debussy.

La prima formazione del Quartetto d’archi della Scala è storica e risale al 1953, quando le prime parti sentirono l’esigenza di sviluppare un importante discorso musicale cameristico seguendo l’esempio delle più grandi orchestre del mondo.

Nel corso dei decenni il Quartetto è stato protagonista di importanti eventi musicali e registrazioni; dopo qualche anno di pausa, nel 2001, quattro giovani musicisti, già vincitori di concorsi solistici internazionali e prime parti dell’ Orchestra del Teatro, decidono di ridar vita a questa prestigiosa formazione, sviluppando le loro affinità musicali già consolidate all’interno dell’Orchestra, elevandole nella massima espressione cameristica quale è il quartetto d’ archi.

I biglietti sono in vendita su www.promocuneo.it

Ridotto per gruppi di studenti e insegnanti disponibile contattando telefonicamente Promocuneo ai numeri: 0171 698388 +39 333 4984128