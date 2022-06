L’associazione “Famiglie a Colori” invita le famiglie ad un incontro pubblico

Lunedì 20 giugno alle ore 21 presso il cortile della biblioteca civica Ezio Alberione di Chiusa di Pesio, l’associazione “Famiglie a Colori” invita i chiusani ad un momento di confronto sul futuro delle iniziative e sui bisogni delle famiglie.

“Dopo le iniziative organizzate per il fine anno scolastico – dicono dal direttivo dell’associazione – ci siamo resi conto che il numero di volontari è davvero troppo esiguo per portare avanti le iniziative. Vorremmo che passasse il messaggio che vogliamo mettere al centro i nostri figli e promuovere delle iniziative per creare aggregazione e socialità ma anche riflessione. Invitiamo per tanto i genitori che vogliano partecipare attivamente a venire all’incontro, più siamo meno sarà impegnativo l’attività!”.

L’attività dell’associazione nasce nell’ottobre 2011 dopo un percorso durato un paio di anni quando nell’anno scolastico 2009/2010 su idea dei rappresentanti dei genitori della scuola dell’infanzia, un gruppo di genitori di bimbi frequentanti l’asilo, si riunisce e decide di “provare a fare gli attori” interpretando la favola “I tre porcellini”. Nell’anno scolastico successivo il gruppo, in parte cambiato, continua con l’impegno preso e decide di interpretare la favola di “Pinocchio”, protagonista delle attività scolastiche nell’anno in corso. L’impresa si presenta più difficile perché la storia è molto più lunga e complessa e nasce la voglia di dare un nome a questo gruppo. Dopo aver tanto colorato si sceglie “genitori a colori”. Su imitazione dei comuni vicini nasce l’idea di costituire anche a Chiusa Pesio una consulta di genitori, si amplia ai rappresentanti delle classi delle elementari e dell’asilo, oltre a chi è già interessato, in due riunioni (maggio/giugno), dove si stabilisce che nell’estate si farà un passaparola e si svilupperanno idee che si cercherà di realizzare nell’autunno, con la ripresa delle attività scolastiche. Ed ecco che l’associazione nasce con la predisposizione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto. Tante sono le iniziative promosse dall’associazione, dalla festa dello sport alle iniziative per il Natale passando per incontri per genitori. La voglia è quella di far ripartire una realtà che dopo la pandemia e soprattutto nel momento in cui vi è un cambio generazionale va rimodellata con nuovi innesti.