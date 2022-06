Le edicole della provincia di Cuneo hanno incontrato la ditta Regis, nuovo distributore della Granda, subentrata a Ferraris srl

Recentemente la ditta Regis sas di Vado Ligure è subentrata a Ferraris srl di Cervere nella distribuzione in esclusiva di giornali e riviste in provincia di Cuneo, mantenendo in uso i magazzini esistenti.

Nell’ottica di collaborazione tra le parti e vista l’estensione della Provincia, sono state organizzate due riunioni, tenutesi presso Ascom di Bra e Cuneo, in collaborazione con Snag della provincia di Cuneo, Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai e Confcommercio della Granda, con la presenza di Carlo Monguzzi, vice presidente Snag nazionale, Giampiero Gorrea della giunta nazionale e Piero Aiello consigliere nazionale della federazione.

Negli incontri, fortemente partecipati, sono state esaminate le procedure utilizzate per la preparazione delle forniture quotidiane di quotidiani e settimanali per le edicole della provincia di Cuneo ed i supporti informatici che possono supportare al meglio l’edicolante nel servizio a favore del consumatore, recupero arretrati e restituzione resi.

“Ringrazio – afferma Davide Ferrero, presidente del Sindacato Snag-Confcommercio della provincia di Cuneo – la ditta Regis sas per la disponibilità nel presentarsi alla Categoria e nell’aver dimostrato la volontà di migliorare il servizio”.

“Mi auguro – precisa Ferrero – che quelli appena svolti siano i primi di una serie di incontri da organizzare periodicamente per permettere alle edicole di sviluppare nuovi servizi a supporto della clientela”.

“Il comparto dei mass media e dell’editoria in particolare – interviene Luca Chiapella, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – soffre da anni della crisi legata alla diminuzione delle copie vendute di quotidiani e settimanali”.

“Sono sicuro – conclude Chiapella – che questi incontri, come quelli che si terranno in futuro, saranno propedeutici per una sempre maggiore collaborazione tra il distributore e le edicole e per l’evoluzione delle stesse con nuovi servizi per la collettività”.