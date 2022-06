Marene, da inizio luglio due nuovi medici di base prenderanno servizio in paese

Bisognerà ancora pazientare qualche giorno, ma il caso dell’assenza di medici di base a Marene è stato risolto positivamente.

Da inizio luglio, infatti, due nuovi medici prenderanno servizio in paese.

L’allarme era stato lanciato dalla sindaca Roberta Barbero, la cui amministrazione aveva promosso sul tema una pubblica assemblea, svoltasi venerdì sera nel campo sportivo dell’oratorio, per informare la popolazione.

“Avevamo due medici a Marene, ma uno si è trasferito a Racconigi e l’altro è andato in pensione. Il paese – aveva evidenziato la sindaca - rischiava di restare totalmente scoperto perché i pazienti avrebbero dovuto recarsi a Savigliano con evidenti disagi specie per anziani e disabili”.

All’incontro di venerdì sera, promosso dall’amministrazione comunale, ha preso parte molta gente, a dimostrazione del fatto che l’argomento era particolarmente sentito in paese.

Sono intervenuti il direttore generale dell’Asl Cn1 Giuseppe Guerra e il direttore del Distretto socio-sanitario Savigliano-Fossano Eraldo Airale e, in collegamento telefonico, l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi.

Da loro è venuto l’impegno che, entro una quindicina di giorni, due nuovi sanitari apriranno i loro ambulatori in paese.

Commenta la sindaca dopo la pubblica assemblea :“Ringrazio i responsabili dell’Asl per l’impegno profuso che ha consentito di raggiungere una soluzione che i marenesi hanno apprezzato. La situazione – spiega Roberta Barbero - si è sbloccata venerdì mattina, grazie al fitto e certosino lavorìo fatto in particolare dai dottori Guerra e Airale. Così, durante l’assemblea di venerdì sera è stata possibile comunicare alla cittadinanza l’esito delle risultanze.

Non posso non esprimere un grazie sentito anche all’assessore Icardi e al presidente Cirio per l’attenzione prestata al nostro problema. Sono contenta – conclude – perché con un lavoro di squadra è stato possibile dare risposta ad una questione che stava oltremodo a cuore ai nostri concittadini”.