Sul Mindino di Garessio due rose orografiche in memoria di Paolo Tornatore, alpino disperso in Russia nel 1943

Si è svolta ieri, sabato 18 giugno, la tradizionale camminata-pellegrinaggio alla Croce del Mindino di Garessio.

Una cerimonia particolarmente sentita che quest'anno è stata occasione per inaugurare una targa e due rose orografiche direzionali in ricordo di Paolo Tornatore, alpino del Bgt. Ceva, disperso in Russia dopo la battaglia Nowo Postojalowka, il 20 gennaio 1943. A donarle è stato il nipote Paolo Viglino, che ha preso parte all'evento con sua mamma, Grazia Tornatore.

Alla cerimonia e alla S. Messa officiata dal vescovo, monsignor Egidio Miragoli, insieme a don Aldo Mattei e padre Alessio Budziak, erano presenti una importante rappresentanza degli Alpini, primi fra tutti il gruppo di Garessio - Sez. ANA di Ceva, il sindaco Ferruccio Fazio, rappresentanti delle autorità civili e militari.

La giornata è stata accompagnata dal servizio degli ottoni del maestro Beppe Zoppi, scomparso nel settembre 2021 e dalla corale di Mindino.