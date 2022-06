Bra, atti vandalici al summer camp village della Libellula volley

A darne notizia, tramite un post sui social, la stessa società di volley che scrive: "Ieri, tra le 12:30 e le 13:15, alcuni vandali hanno conciato così il nostro allestimento per il Summer Camp Village.

Atti vandalici alla Libellula Arena di Bra. Il centro sportivo dove in questi giorni è stato allestito il summer camp village è stato preso di mira da ignoti che hanno distrutto gli arredi.

La dirigenza sta procedendo per sporgere denuncia contro "ignoti" ed ha già preso contatto con le autorità competenti. Il materiale danneggiato è stato concesso in utilizzo dal Comune di Bra e domani stesso la dirigenza parlerà con l'assessore competente per decidere il da farsi".