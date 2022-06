Una calda domenica di giugno con tanti appuntamenti nella nostra provincia

Sono tanti gli eventi organizzati per questa domenica e molti si svolgeranno all’aperto: consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione in caso di maltempo. Le iniziative in calendario per questo fine settimana in provincia sono organizzate secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19.

Tutti gli eventi li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Eventi e manifestazioni

Appuntamento a Santo Stefano Roero con la Sagra del Roero fino a lunedì 20 giugno. Oggi, domenica 19 giugno, alle 15 prenderà il via, alla bocciofila, il torneo di bocce e, dalle 16, in piazza, verranno proposti giochi d’altri tempi per i bambini. A seguire, intorno alle 18, Corrado Quadro con “Sempre an piota e arbiciolù”. Infine, a partire dalle 20, prenderà il via la settima edizione del Rèis Roero folk festival. Sia sabato che domenica sarà possibile cenare in piazza, dalle 20, grazie alla cucina di Dj chef. Non mancheranno il vino dei produttori locali e la birra Roheroes.

Info: www.facebook.com/SantoStefanoRoero

Torna a Monteu Roero “Tasta Tasta”, appuntamento d'inizio estate per un fine settimana di eventi tra cultura, paesaggio ed enogastronomia. Oggi, dalle 10 in avanti, sarà possibile visitare lo storico maniero che domina l’abitato, con opportunità di pranzo all'aperto. Per tutta la giornata si potrà effettuare il tour sulla dorsale delle rocche a bordo dell’Ape Calessino e si potranno visitare le cantine sotterranee del paese con i loro “crotìn” e “crotòn”, mostre d'arte, il museo della galleria dei ricordi, l'esposizione di ceramiche antiche, la confraternita di San Bernardino, la chiesetta del San Sebastiano e la Parrocchiale di San Nicolao.

Info: www.facebook.com/Bel-Monteu

Oggi, domenica 19 giugno, a Vezza d’Alba appuntamento con “Degusta Vezza”, passeggiata enogastronomica di circa 5 km tra punti panoramici mozzafiato, vigneti e noccioleti con abbinamento di piatti tipici piemontesi, vini di produttori locali e musiche tradizionali. Il menù prevede aperitivo con pane e salame, antipasto piemontese, carpione misto, grigliata mista e torta di nocciole. Partenza alle 11.30 presso la Tartufaia Didattica. Prenotazione obbligatoria.

Info: pagina Facebook Proloco Vezza d’Alba

Nel fine settimana è in programma la festa patronale di San Luigi a Castiglione Tinella. Quetsa domenica alle 15.30 è previsto il “Pomeriggio dedicato ai bambini e alle famiglie”; lettura animata a cura dell’associazione “Le Mele Volanti”. Dalle 16, si potrà visitare la mostra fotografica “La Contessa di Castiglione, una sensuale traccia femminile verso l’unità d’Italia”. Dalle 19.30 “Serata Latina”, Tacos con lo chef Escobar del Toro. Info: www.facebook.com/ComuneDiCastiglioneTinella

Questo fine settimana a Villar San Costanzo è in programma Ciciufestival, con musica, sport ed enogastronomia per scoprire la Riserva Naturale dei Ciciu. Oggi, presso la Riserva e per le vie del paese, dalle 9 alle 18.30 ci saranno i Ciciu mercatini di artigianato e gastronomia. Si potrà visitare il paese con il trenino, alle 16 Bike fest, dalle 12 stand con carne alla brace. Sarà possibile partecipare a visite guidate nel Santuario di San Costanzo al Monte, nella Cripta e nella Cappella di San Giorgio presso la Chiesa Parrocchiale di S. Pietro in Vincoli. Visite guidate anche nella Riserva Naturale, attività didattiche, musica e magia, concerto occitano dei Paure Diau.

Info e programma completo: www.facebook.com/pro.villar

A Clavesana nel fine settimana è in calendario la XXI edizione di Sapori di Langa, dedicata alle eccellenze enogastronomiche, allo street food locale e alla convivialità. Tanti appuntamenti per oggi: mercatino artigianale e prodotti alimentari tipici di Langa, passeggiata “Cammina Clavesana”, esibizione degli sbandieratori e dei musici Borgo San Martino di Saluzzo. Dalle 12 street food lanagarola, nel pomeriggio: intrattenimento per grandi e piccini, esibizioni Cheerleading Gruppo Le Nuvole, musica con la Corale 'Frise 'd Langa'. In serata chiusura mercatino e merenda sinoira. Dalle ore 21.00 è in programma lo spettacolo con Davide Allena, prestigiatore da Italia's got Talent e con Cristina Maffucci. Info e programma completo su: www.facebook.com/Pro-Loco-Clavesana

La Grande Fiera d’Estate è in programma a Savigliano fino ad oggi, domenica 19 giugno. Tante le novità ad attendere i visitatori in questa 45° edizione della più grande fiera commerciale del Nord Ovest. Saranno 6 i padiglioni tematici: Istituzionale & Tekno (edilizia, impiantistica civile ed industriale, risparmio energetico, servizi alla persona e alle aziende), arredo e complemento d’arredo, borgo del Gusto, Expomotor & Outdoor e Mangia e Bevi. Oggi sarà quindi l’ultimo giorno utile per visitare i sei padiglioni tematici e lo spazio dedicato allo spettacolo e all’animazione che inizierà alle 16 con l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Arti Marziali Bushido” di Savigliano che si cimenterà in una dimostrazione di karate, judo, aikido e difesa personale, con il coinvolgimento del pubblico. Info e programma completo: www.grandefieradestate.com

A Saluzzo la 12° edizione di C’è Fermento, il salone della birra artigianale di qualità, è in programma fino ad oggi nel cortile principale del Quartiere della ex caserma Musso.

Diciannove birrifici e una beer firm, per un totale di 120 birre alla spina ma soprattutto per una rappresentanza che copre tutto il Nord e il Centro Italia. Ogni giorno viene proposto un percorso diverso di degustazione itinerante, durante cui si svilupperà un tema specifico e si approfondiranno diversi aspetti della produzione e della degustazione delle birre. Accanto a questi percorsi tematici e momenti di approfondimento, C’è Fermento presenta un calendario di appuntamenti: eventi collaterali, musica diffusa, laboratori e visite sul territorio.

Info: https://cefermento.it

Oggi, domenica 19 giugno, Ormea tornerà a celebrare la tradizionale festa del Corpus Domini, da secoli la festa più solenne per la città. Caratteristica originale e storica della festività e il cosiddetto “inghirlandamento”, la copertura della centrale Via Roma con le “ghirlande”, un soffitto di verde e fiori raggruppati in piccoli mazzi e sostenuti da fili tesi da una parte all’altra della strada all’altezza dei primi piani delle case, predisposta per rendere omaggio alla Processione Eucaristica del Corpus Domini. Info: www.facebook.com/ComunediOrmea

A Pianfei oggi è tutto pronto per il ritorno della Sagra del grano: al mattino e previsto l’arrivo delle mandrie e la presentazione della razza piemontese; quindi, si terrà la benedizione dei trattori e il pranzo sotto il tendone con l’immancabile “maialino” cucinato dalla Pro Loco di Pianfei.

Nel pomeriggio, alle 15 la trebbiatura del grano, poi la grande novità di questa edizione, la “Ruduna”: i bovini diretti agli alpeggi sfileranno per il paese accompagnati dai “marghè”.

Info: www.facebook.com/prolocodipianfei

A Pian Munè di Paesana oggi è in programma un picnic alla scoperta delle erbe commestibili con passeggiata didattica alla scoperta di erbe e fiori di montagna per scoprire profumi e colori di ciò che la natura ci offre, ma anche il gusto con una merenda floreale. Partenza alle 14.00 dal rifugio a valle. Info: www.facebook.com/PianMune

Nella splendida cornice di Vicoforte , fino ad oggi, ci sarà la decima edizione di Foam’s American Day , Nella grande area dedicata ci saranno stand, contest pin‐up, live music al sabato sera quando sul palco si esibiranno gli Iron Mais. E ancora: gara carriole hot rod a spinta, giochi, musica con dj, selezione di street food a tema, ottima birra, cocktail e molto altro. Info: una festa con mezzi degli Stati Uniti d’America storici, auto sportive, musclecar, 4x4. Si potranno ammirare dalle lussuose Cadillac alle più spartane Jeep, oltre ai mezzi da lavoro e alle motociclette tutte made in USA. Ingresso gratuito per tutti, sia per i visitatori che per chi partecipa con il proprio mezzo made in U.S.A.Nella grande area dedicata ci saranno stand, contest pin‐up, live music al sabato sera quando sul palco si esibiranno gli Iron Mais. E ancora: gara carriole hot rod a spinta, giochi, musica con dj, selezione di street food a tema, ottima birra, cocktail e molto altro. Info: www.foam-club.it/10-foams-american-day

Questo fine settimana l’estate a Sampeyre si accende con i primi appuntamenti in vista della festa patronale dei SS. Pietro e Paolo in programma a fine mese. Oggi, per la festa a Baita Sant’Anna, sono in programma uno show di falconeria, spettacoli di magia, battesimo della sella. Calendario eventi con tutto il programma dell’estate su: www.comune.sampeyre.cn.it

Musica e spettacoli

Al Parco Parri di Cuneo oggi, alle 17.30 è previsto lo spettacolo Happiness, duo acrobatico comico di strada. Evento gratuito, senza prenotazione. Info: www.facebook.com/ParcoParriCuneo

Presso i giardini della Rocca a Bra, oggi alle 20.45, è in programma lo spettacolo teatrale “Ce la posso fare” del gruppo “I semplicemente noi”. L’organizzazione è curata dal centro educativo Lab4 di progetto Emmaus, dagli Amici dei giardini della Rocca e da Sportiamo.

Info: www.facebook.com/giardinodellarocca

Questa domenica a Cuneo, presso la Casa del Quartiere Donatello, in Via Augusto Rostagni 23L, alle ore 18.00 il Quintetto di Fiati dell'Orchestra "B. Bruni" proporrà brani di W. A. Mozart, F.J. Haydn, G. Verdi, G. Bizet; al flauto ci sarà Maurizio Davico, all’oboe Paolo Lerda, al clarinetto Stellio Savatteri, al fagotto Alberto Brondello e al corno Gaspare Balconi. Accesso gratuito.

Info: www.facebook.com/CasaQuartiereDonatello

Razom, per aiutare l’Ucraina propone un evento benefico in programma per oggi, domenica 19 giugno, alle 20 in sala Ordet ad Alba, quando andrà in scena il saggio di danza dell’associazione sportiva dilettantistica Dance on the moon. Il titolo dello spettacolo è La felicità e il ricavato della serata sarà devoluto al comitato Razom per aiutare concretamente la città di Bucha.

Info: www.facebook.com/comitato.razom

Questa domenica, dalle 16, a Liretta, frazione di Montemale, si potrà offrire un aiuto concreto all’associazione colpita da un grave evento lo scorso anno, ascoltando i brani più significativi di Fabrizio De Andrè. Da alcuni anni un gruppo di amici che hanno in comune la passione per la musica e la simpatia per il grande De André si sono ritrovati e, nel tempo libero, organizzano concerti per beneficienza. Alcuni di loro, da sempre, conoscono la realtà di Liretta e, dopo l’incendio che ha distrutto la casa di Olga e Mario, hanno deciso di regalare un pomeriggio di musica per collaborare alla ricostruzione. Info: www.facebook.com/associazione.liretta

Spettacolo “in rosa”, quello proposto a Sommariva Perno per oggi dal Centro culturale di San Bernardino. Alle 21, in piazza Montfrin, si esibirà il gruppo Madamè con lo spettacolo “Se tu sapessi il bene che ti voglio”. Si tratta di un ensemble di musica popolare e tradizionale: con quattro donne che cantano e si accompagnano con fisarmonica, chitarra e percussioni. Sarà uno evento ricco di emozioni, dove ascoltare la tradizione con una veste completamente moderna e accattivante. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/madame.musicband

Terza settimana per la rassegna musicale “Oriente” organizzata da Roero Cultural Events in splendidi luoghi. Oggi, domenica 19 giugno, sarà la prefettura di Cuneo ad ospitare il quartetto d’archi composto da Lousha Fang, Nobuko Imai e Lara Albesano alla viola; Anna Tonini- Bossi al violoncello. Ricco anche questo programma che spazierà da Alessandro Rolla, Ludwig van Beethoven, Witold Lutoslawski e Ludwig van Beethoven.

Info e prenotazioni su: www.roeroculturalevents.it

A giugno proseguono a Peveragno gli incontri della rassegna ‘Assaggi 2022 - Presenti’ organizzati

dalla Compagnia del Birùn. Questa domenica dalle ore 18.30 merenda sinoira a discrezione dei partecipanti sul prato della cappella di San Giorgio sulla collina omonima di Peveragno. A seguire concerto dei Baklava Klezmer Soul con coreografie dei Calidè di Prismadanza.

Info: www.facebook.com/Compagnia-del-Birùn

In concomitanza con la beatificazione dei due sacerdoti, martiri, il 19 settembre 1943, nell’eccidio

nazifascista della città di Boves, un gruppo di giovani della parrocchia di Boves, presenta

alla comunità il lavoro teatrale “Una parola che fa esistere: due vite per un bene comune”,

con la volontà di raccontare alcuni momenti salienti della vita di don Ghibaudo e don

Bernardi, soprattutto la loro relazione vitale con le nuove generazioni, e il loro atteggiamento

fiducioso e coraggioso nei confronti della vita stessa. Lo spettacolo sarà presentato alla comunità, questa domenica alle 18 e alle 21 presso Atlante dei Suoni, via Moschetti 15 a Boves. Prenotazione obbligatoria. Info: www.facebook.com/comunediboves

A San Michele Mondovì è in programma il concerto omaggio a Lucio Dalla. Appuntamento oggi, in piazza Umberto I, alle 17.30. Lo spettacolo racconta non soltanto la storia dell’Uomo Dalla, ma si prefigge di presentare le conseguenze sociali e culturali generate dalla sua produzione musicale. Ingresso libero.

Castelli aperti, arte e cultura

Prosegue la rassegna Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Oltre ai castelli saranno accessibili beni storici, artistici e architettonici diffusi sul territorio della Granda in parte privati e in parte pubblici, che si raccontano grazie alle visite guidate. Anche questa domenica saranno numerose le opportunità per scoprire l’affascinante patrimonio storico cuneese. Info: www.castelliaperti.it

Nel fine settimana a Bosia è in programma la manifestazione del premio Ancalau. Oggi si comincerà alle 9.30 con l’apertura della rassegna Alta Langa in vetrina con le eccellenze enogastronomiche e artigianali. Alle 10 si scoprirà il nuovo murale dedicato alla madre Langa con le fattezze della madre dei fratelli Ambrogio, tre giovani partigiani caduti. Alle 10.45 ci sarà l’incontro tra lo scrittore Mauro Corona e Oscar Farinetti, alle 11, premiazione degli studenti delle scuole primarie e alle 12.15 sarà la volta delle coraggiose genti della Val Bormida che vinsero la battaglia per la chiusura dell’Acna di Cengio. Nel pomeriggio, alle 15, nel boschetto degli alberi seduti, incontro con Paolo Tibaldi. Alle 17 arriverà il momento culminante del premio Start up giovani. Chi arriverà a Bosia troverà parcheggi accessibili e ristorazione con orario continuato, dalle 11 fino alla merenda sinoira, in una serata che anticipa l’estate.

Info e programma completo: https://premioancalau.it/programma2022

OSSOLASCO HA LA MAXI PANCHINA

Si chiama “Urtija – Provincia Spontanea” il festival culturale che sarà ospitato nel weekend del 18 e 19 giugno nel Castello di Magliano Alfieri. Questa domenica sarà dedicata all’aspetto enogastronomico con la presentazione di vini naturali. A partire dalle 12 si aprirà il “pranzo sociale “porta e condividi”, accompagnato dagli “Urti-Canti” popolari con il Gruppo Spontaneo di Magliano Alfieri. Alle 14.30 è prevista l’escursione a caccia di erbe spontanee, mentre alle 16 ci sarà la visita guidata al museo “Teatro del Territorio Antonio Adriano”. Il festival si chiuderà con l’Aperitivo e djset di Radio Fujot previsto a partire dalle ore 17.

Info e programma su www.facebook.com/tanaroliberatutti

Oggi, domenica 19 giugno, appuntamento ad Alba con “Tra le righe di Fenoglio”, camminata “guidata” alla scoperta dei luoghi che hanno caratterizzato l’esistenza dello scrittore e influenzato la sua vena artistica. La visita è suddivisa in 11 tappe, tutte raccolte nel centro storico della città di Alba. Si parte da Piazza Rossetti 2 alle 10.30, sede del Centro Studi e luogo ideale per iniziare il racconto della vita di Beppe Fenoglio, che si snoda tra vita privata e civile. La partecipazione alla camminata è libera e gratuita. Info: www.beppefenoglio2022.it

Con il progetto “Essenza del Territorio”, domenica 19 giugno saranno aperti tutti gli otto siti ad oggi aderenti alla rete, dislocati in sei diversi comuni. Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di oggi, l’Orto Romano a Bene Vagienna, i Giardini del Priorato di San Pietro a Cavallermaggiore, l’Antico Orto dei Padri Somaschi e il Giardino dei Semplici a Cherasco, il Giardino delle Essenze a Lagnasco, il Museo-Giardino della Civiltà della seta “Mario Monasterolo” a Racconigi e il Giardino dei Sensi del MÚSES - Accademia Europea delle Essenze a Savigliano, apriranno le loro porte e ospiteranno laboratori, visite guidate e animazioni con ingresso libero. A Cherasco la giornata di oggi sarà fitta di appuntamenti dedicati alla scoperta delle essenze e delle piante e sarà possibile effettuare visite guidate gratuite ai due giardini con partenza ogni ora dall’Orto dei Padri Somaschi, senza obbligo di prenotazione; verranno inoltre proposte diverse attività per famiglie e bambini, gratuite, su prenotazione. Alle ore 10.45 presso Orto dei Padri Somaschi Famiglie Zen, divertente laboratorio per bambini e famiglie, foraging e breve corso di cucina per famiglie. Info: www.facebook.com/Ufficio.Turistico.Cherasco