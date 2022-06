Skiroll, Coppa Italia: Elisa Sordello terza nella sprint di Valdobbiadene, Emanuele Becchis ottavo

Altra giornata da incorniciare e con temperature elevate per la quarta prova di Coppa Italia Cascina Bianca di skiroll, che è stata teatro di numerose conferme nella varie categorie in gara.

A cominciare da Matteo Tanel che, dopo la vittoria nell’individuale del giorno prima, ha concesso il bis nella sprint tecnica libera di Valdobbiadene (Treviso). Sul percorso di 1600 metri allestito nella zona industriale di via Val dei Faveri dallo sci club Valdobbiadene, organizzatore dell’evento, l’atleta del Robinson Ski Team non ha lasciato scampo agli avversari in una prova che puntava a ricreare le condizioni che gli atleti si troveranno ad affrontare la settimana prossima nelle gare di Coppa del Mondo in Norvegia, con una sprint lunga da correre con skiroll lenti.

Dopo aver realizzato il secondo tempo nelle qualifiche, Tanel ha superato senza particolari problemi i quarti e le semifinali per poi tagliare il traguardo davanti a Tommaso Dellagiacoma (Sottozero Nordic Team) e Michele Valerio (Carisolo) nella finale. Si ferma alle semifinali il bovesano Emanuele Becchis (Alpi Marittime), chiudendo in 8ª posizione.

Giornata di conferme anche per Lisa Bolzan che si è aggiudicata la seconda sprint dell’estate, dopo essersi imposta la settimana scorsa a Sgonico (Trieste). La portacolori dell’Orsago ha conquistato così la seconda vittoria stagionale nel circuito di Coppa Italia, precedendo Anna Maria Ghidi (Olimpic Lama) e la piemontese Elisa Sordello (Alpi Marittime).