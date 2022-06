Skiroll: oro di Elisa Sordello nell'individuale tecnica libera di Castello Roganzuolo

Condizioni ideali a Castello Roganzuolo (Treviso) per la terza prova di Coppa Italia Cascina Bianca di skiroll, che ha assegnato i primi titoli tricolori della stagione estiva. I migliori atleti a livello italiano si sono dati battaglia sul collaudato circuito cittadino veneto, in una prova di altissimo livello, che servirà per le convocazioni nella tappa d’esordio della settimana prossima a Telemark, in Norvegia.

Ottima prova di Matteo Tanel, che ha trionfato tra i Senior. Il portacolori del Robinson Ski Team ha percorso i 12 chilometri dell’individuale in tecnica libera 19’58’’8, mettendosi così al collo anche la medaglia d’oro di campione italiano. Tanel ha receduto sul traguardo Riccardo Lorenzo Masiero (20’18’’) e Jacopo Giardina (20’47’’1), entrambi del Valdobbiadene.

Dopo essersi imposta nella mass start skating la settimana scorsa a Sgonico (Trieste), Elisa Sordello ha replicato la prova nell’individuale tecnica libera. L’atleta della Alpi Marittime ha dominato la gara, tagliando il traguardo in 24’46’’8 e conquistando così anche il titolo tricolore Senior. Piazza d’onore per Anna Maria Ghiddi dell’Olimpic Lama (25’13’’2), che ha preceduto l’atleta di casa, Lisa Bolzan (25’25’’6). Con questa vittoria, Tanel e Sordello passano in testa alla classifica di Coppa Italia Cascina Bianca.

In gara nella località veneta anche le categorie giovanili. Tra gli Allievi, vittoria per Alessandro Tazzioli dell’Olimpic Lama (16’28’’4), mentre al femminile si è imposta Vanessa Cagnati del Val Biois (16’04’’4). Medaglia d’oro per Daniel Menegaldo dell’Orsago (13’52’’) tra i Ragazzi, con Aurora Invernizzi del Nordik Ski Valsassina (11’52’’) che è salita sul gradino alto del podio nella gara in rosa. Doppietta del Montebelluna tra i Cuccioli, con Alessandro Gustavo Rossi (7’30’’4) che si è imposto al maschile e Maddalena Pavan (6’46’’) al femminile. Infine, tra i Baby, vittoria di Ian Tretiach del Mladina (11’13’’9), mentre Ester Facchetti dell’Orsago (9’27’’) ha trionfato al femminile.