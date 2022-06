Dario Tallone: "La presenza di pozzi interconnessi consentono continuità del servizio anche in emergenza"

Gentile Direttore,

la situazione che sta vivendo sul fronte idrico la nostra Provincia sta assumendo sempre più caratteri emergenziali.



Sul fronte idropotabile, dopo aver sentito il nostro gestore Alpi Acque, la Città di Fossano non ne sta però risentendo a fronte degli investimenti effettuati sulla rete nel corso degli ultimi anni. La presenza di pozzi di profondità, tra i quali il recente investimento sul pozzo di San Magno, interconnessi tra di loro consentono infatti una continuità del servizio anche in situazioni come quella che stiamo vivendo.



Nonostante ciò invito comunque la cittadinanza a fare un uso parsimonioso della risorsa acqua, evitando sprechi oppure dispersioni inutili.



Grazie,

il sindaco Dario Tallone