Mamma Elisa e papà Marco ringraziano la Pediatria di Savigliano: "Avete saputo trasformare le preoccupazioni in sorrisi"

A scriverci sono i genitori di Filippo, bimbo di 11 mesi ricoverato in Pediatria all'ospedale di Savigliano. Pubblichiamo la loro lettera di ringraziamento al personale del reparto.

In un momento storico in cui troppo spesso si sente parlare di malasanità in Italia, ho potuto constatare l’elevato livello di competenza professionale della Struttura Sanitaria Pubblica dell’ospedale Santissima Annunziata di Savigliano.

La mia recente permanenza al reparto, per assistere mio figlio, mi ha spinto a rivolgere pubblicamente un profondo ringraziamento a tutto il personale medico e paramedico, in particolare al dott. Basta per la serietà e la sapiente direzione del reparto stesso. Un sentito ringraziamento, unito ad un immenso senso di gratitudine, lo rivolgo ai volontari: “Associazione Fiore della vita che con grandi sorrisi ha saputo a trasformare preoccupazioni varie dei genitori con sorrisi, letture animate... all’associazione ABIO che con regalini, colori, giochi ha saputo coinvolgere bimbi di qualsiasi età intrattenendoli tutti i pomeriggi, e infine ai ragazzi della clown terapia NodoComix che al sabato pomeriggio si sono dedicati a fare palloncini di ogni tipo e che nonostante la mascherina hanno aggiunto il naso da pagliaccio che sapeva far ridere i bimbi a crepapelle! Anche a loro ho affidato con grande fiducia il mio piccolo Filippo, per ritagliarmi 10 minuti di pausa psicologica, apprezzandone l’umanità e la spiccata capacità professionale.