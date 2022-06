Atletica: quattro vittorie in altrettante gare per il Roata Chiusani

Ottimi riscontri per gli atleti del Roata Chiusani, vittoriosi nelle manifestazione e distanze a cui hanno partecipato nella seconda parte della scorsa settimana.

Vittoria al 6° Meeting Regionale di Chivasso per la staffetta maschile 4x400, composta da Vincenzo Matarazzo, Andy Gatto, Alessandro Massa e Allassane Diallo, che sigla la miglior prestazione regionale 2022 fermando il cronometro in 3’18”05.

Ancora una vittoria sui vertical per Maddalena Somá, giovedì 6 giugno, al Su Viol di Ramie, 2,5km x 580D+ ed ottimo secondo posto assoluto al più impegnativo Vertical di Saint Marcel, ad Aosta, corso sabato 18, con il crono di 1h04'21 registrato al traguardo dei 7km con oltre 1000m D+ del percorso.

Sabato 18 Giugno vittoria di Mattia Galliano, primo assoluto sui 1609,35m della 1a Edizione del Miglio di Beinasco, con l’ottimo tempo di 4'29". Vittoria in coppia per i fratelli Alessio e Lorenzo Romano, primi in 22'25" alla Cronoscalata a staffetta di Manta, andata in scena giovedì 16 giugno. Ben piazzata anche la coppia mista Andrea Barale ed Alessia Chauvie.