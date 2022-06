Cuneo: la Città dei Talenti è aperta e attiva per l'estate 2022

La Città dei Talenti a Cuneo, presso il Rondò dei Talenti in via Luigi Gallo 1 a Cuneo, propone per i centri estivi e gruppi organizzati la possibilità di visite ludico-esperienziale, rivolte ai bambini e le bambine dalla 4^ elementare alla 1^ media.



Il percorso si svolge nella mattina e dura 3 ore, e può essere completato con altre opportunità che la Città di Cuneo offre (Parco fluviale, Casa della sostenibilità).



Il percorso può accogliere fino a 48 bambini contemporaneamente (24 per ogni gruppo, oltre verranno suddivisi in due gruppi). Il contributo previsto per un gruppo (fino a 24 bambini prenotati) è di 50 euro, oltre ci sarà un incremento di 2 euro per ogni bambino in più prenotato. Sono disponibili solo 15 visite fra giugno e luglio



Potete scoprire maggiori informazioni sul percorso visitando il sito www.cittadeitalenti.it.