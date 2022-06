Il comune di Saluzzo investe il 5x1000 nel progetto del riqualificazione dell'ospedale

Il 5 per 1000 dell’Irpef destinato nel 2022 dai contribuenti al Comune di Saluzzo sarà utilizzato per finanziare la riqualificazione del servizio dialisi dell’Ospedale civile della città. Anche le somme del 2021 erano stata indirizzate sullo stesso progetto, così come l’avanzo di amministrazione dell’anno scorso.



Il Comune l’ha stabilito con la delibera della Giunta comunale numero 21 del 26 gennaio 2022. E’ bene evidenziare che la scelta di destinare il 5 per mille non comporta maggiore spesa a carico del contribuente e non è alternativa all'8 per mille, in quanto entrambe possono essere espresse. Non firmare per il 5x1000 non consente alcun risparmio, perché i fondi sono comunque destinati allo Stato.



Anche chi non deve presentare la dichiarazione dei redditi può fare la sua scelta (ad esempio pensionali, titolari di un solo reddito di lavoro dipendente).

E’ possibile effettuare la propria destinazione compilando gli appositi moduli allegati al Cud (il modulo per la scelta della destinazione del 5 per mille è consegnato dal datore di lavoro al lavoratore insieme al modello Cud), al 730, all’Unico persone fisiche, firmando nel riquadro (senza alcuna identificazione del Comune) riportante la dicitura: "Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza".



Si ricorda, inoltre, che l'Agenzia delle Entrate non provvede più alla stampa e alla distribuzione dei modelli 730 e Redditi PF (fascicoli 1 e 2), che quindi non potranno più essere ritirati negli uffici comunali in forma cartacea. Rimane invece confermata la possibilità d scaricare i modelli in formato elettronico dal sito dell'Agenzia delle entrate:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/modello-e-istruzioni-730-2022