La "Curvy coach" Fabiana Sacco ospite su Rai Uno a "Estate in diretta" a parlare di body shaming

Si legge “Body shaming” e riassume un atteggiamento di derisione verso una persona per il suo aspetto fisico. Forse si dovrebbe riassumere come atteggiamento poco sociale e incivile.

Ma sembra che questa “moda” sia dilagata, ed abbia preso di mira anche le star dello spettacolo che, a detta dei loro heaters, non rispecchiano i canoni di bellezza…

Ci sono persone che aiutano le vittime a trovare il loro talento ed a saper andare oltre le loro insicurezze. Sono i “Curvy coach” ed una di queste è Fabiana Sacco, di Govone che, dopo essere stata tra le fila degli ignoti alla celebre trasmissione condotta da Amadeus “I soliti ignoti” (Leggi articolo), qualche giorni fa è stata ospite della trasmissione “Estate in diretta” su Rai Uno, condotta da Roberta Capua e Gianluca Semprini. Argomento del dibattito proprio il body shaming e come affrontarlo, per andare oltre questa deviazione sociale.

«Sono stata invitata dagli autori che mi hanno contattata sui miei canali social - afferma Fabiana Sacco - e per dire la mia su questo argomento. Abbiamo parlato della mania di alcuni di prendersela con le altre persone ed insultarle perché non rispondono a determinati canoni estetici, cosa successa anche ai VIP.

Ho dialogato con Roberta Capua ed ho spiegato che il mio lavoro consiste nell’aiutare le donne a riconoscere i propri talenti al di là di taglia e difetti estetici, a saperli sviluppare, a superare le proprie insicurezze, per trovare il giusto equilibrio nella loro vita. È stato un momento formativo importante al quale hanno partecipato anche gli ospiti Elisa D’Ospina, modella curvy, Matilde Brandi, nota soubrette della storica trasmissione de “Il bagaglino”, ed il direttore di Novello 2000 Roberto Alessi».