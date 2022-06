L'Aratro d'Oro di Clavesana ha tracciato il suo ventiduesimo solco e non ha intenzione di fermarsi [FOTO]

In una assolata domenica di giugno, 19 del mese, l'Aratro d'Oro di Clavesana ha tracciato il suo ventiduesimo solco, riprendendo pienamente il discorso interrotto nel 2020 e riabbozzato nel 2021.

Quest'anno l'aureo riconoscimento ha premiato la competenza, la costanza e la perseveranza di Fabio Manfredi, geometra comunale per quasi quarant'anni, ideatore, insieme con l'attuale sindaco Luigi Gallo, del ricco museo etnografico allestito nel capoluogo all'interno dell'antico palazzo comunale del paese.

Il lungo fine settimana, ricco di eventi ludici musicali, gastronomici e storici, e accompagnato da un potente sole estivo, è culminato nella domenica di festa e di celebrazione del geometra Manfredi come personaggio che si è distinto nella valorizzazione e nella promozione del territorio clavesanese, per la precisione: “Per il notevole impegno profuso nell’allestimento del Museo Storico Etnografico di Clavesana”.

Da parte del sindaco è giunto, a latere della consegna dell'Aratro, un sentito e caloroso ringraziamento all'amministrazione, ai collaboratori e a tutti i numerosi volontari che hanno lavorato per la buona riuscita della manifestazione, a partire dalla rinnovata Pro Loco, dai volontari del soccorso locali e dalla protezione civile, oltre al circolo ACLI.

Il premiato Fabio Manfredi , impegnato la sera del sabato nella storica cena a base di zuppa medievale, vestito degli storici abiti del marchesato insieme con l'architetto Corino, che lo ha sostituito presso il locale ufficio tecnico dalla sua quiescenza nel 2021, tra commozione e gioia, ha ringraziato l'amministrazione e sottolineato la incontenibile opera di persuasione dell'amico sindaco Gallo, motore trainante nella progettazione e nell'allestimento del Museo storico: "con il consueto perentorio convincimento, tipico dell'amministratore che sa il fatto suo, Luigi mi ha persuaso a trascorrere decine di sere e notti nel montaggio delle sale espositive. Una fatica ma anche un piacere, ripagato dal risultato! Da un aratro ligneo di duecento anni fa e un torchio ritrovato chissà dove, abbiamo allestito una decina di sale in tutto, ultime in ordina di tempo quelle recentissime dedicate al tesoro di San Michele"

Il museo, gestito in collaborazione con l'associazione Marchesato, è oggi aperto al pubblico da aprile a luglio e in settembre e in ottobre la domenica dalle 15 alle 18.